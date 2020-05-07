Lyft Q1財報意外亮眼！營收優於預期、活躍乘客數增長

▲Lyft周三發布2020財年第一季財報。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

美國叫車服務公司Lyft周三（6日）發布2020財年第一季財報，營收意外強勁，激勵Lyft周三盤後股價一度飆漲17%。

Lyft Q1財報顯示，經調整後每股虧損1.31美元，超出市場預期的每股虧損62美分，不過季度淨虧損3.981億美元，較去年同期的11億美元大幅改善。營收年增23%至9.557億美元，優於華爾街預期的8.93億美元。考量到新冠肺炎疫情的影響難以預估，因此難以直接將Lyft的實際結果與估計值進行比較。

請繼續往下閱讀...

Lyft聯合創辦人兼執行長格林（Logan Green）表示，儘管新冠肺炎疫情對該公司業務帶來巨大挑戰，但「我們已準備好度過這場危機。」Lyft正在透過積極降低成本的計畫來應對疫情，日前該公司已向美國證券交易委員會提交文件，宣布裁撤17%人力，並對其餘員工施行降低基本薪資及強制休假12周的措施。

疫情對Lyft Q1造成的影響不如預期那麼大。事實上，根據最新財報，該公司Q1活躍乘客數較去年同期增長3%，來自每位活躍乘客的營收則年增19%至45.06美元，這兩個結果推動了Lyft Q1營收增長，並推動該公司周三盤後股價大幅上漲。

不過格林也在財報會議上指出，疫情的確對Lyft本季的核心業務造成「深刻的影響」。他透露，4月份的乘車人數較同期下滑了約75%，上周仍下滑70%。

Lyft財務長羅伯特（Brian Roberts）說：「在這個不確定的時期，我們將採取果斷的行動以降低成本並進一步提高我們的營運效率。我們希望從年度支出中節省3億美元。」目前Lyft資本保持良好狀態，至Q1季末，該公司的非限制性現金、現金等價物及短期投資仍有27億美元。