　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

Lyft Q1財報意外亮眼！營收優於預期、活躍乘客數增長

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼美國叫車服務公司Lyft。（圖／路透）

▲Lyft周三發布2020財年第一季財報。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

美國叫車服務公司Lyft周三（6日）發布2020財年第一季財報，營收意外強勁，激勵Lyft周三盤後股價一度飆漲17%。

Lyft Q1財報顯示，經調整後每股虧損1.31美元，超出市場預期的每股虧損62美分，不過季度淨虧損3.981億美元，較去年同期的11億美元大幅改善。營收年增23%至9.557億美元，優於華爾街預期的8.93億美元。考量到新冠肺炎疫情的影響難以預估，因此難以直接將Lyft的實際結果與估計值進行比較。

請繼續往下閱讀...

Lyft聯合創辦人兼執行長格林（Logan Green）表示，儘管新冠肺炎疫情對該公司業務帶來巨大挑戰，但「我們已準備好度過這場危機。」Lyft正在透過積極降低成本的計畫來應對疫情，日前該公司已向美國證券交易委員會提交文件，宣布裁撤17%人力，並對其餘員工施行降低基本薪資及強制休假12周的措施。

疫情對Lyft Q1造成的影響不如預期那麼大。事實上，根據最新財報，該公司Q1活躍乘客數較去年同期增長3%，來自每位活躍乘客的營收則年增19%至45.06美元，這兩個結果推動了Lyft Q1營收增長，並推動該公司周三盤後股價大幅上漲。

不過格林也在財報會議上指出，疫情的確對Lyft本季的核心業務造成「深刻的影響」。他透露，4月份的乘車人數較同期下滑了約75%，上周仍下滑70%。

Lyft財務長羅伯特（Brian Roberts）說：「在這個不確定的時期，我們將採取果斷的行動以降低成本並進一步提高我們的營運效率。我們希望從年度支出中節省3億美元。」目前Lyft資本保持良好狀態，至Q1季末，該公司的非限制性現金、現金等價物及短期投資仍有27億美元。

ET快訊
彰化女殺夫！見國中女兒熟睡「順便殺一殺」…猛捅心臟17刀讓她
《CHINA》男主角切割劉樂妍：以台灣為榮！認被錢逼死才拍…
月薪12萬收租員「犯兩大忌慘了」　土豪哥一查卡費…真相扯爆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

遠見／迎戰「黑天鵝」　教育要有新思惟

金寶總座沈軾榮因身體健康因素辭任　改由董事長許勝雄兼任

企業紓困是「支持療法」！玉山金總座：跟新冠肺炎一樣沒解藥...免疫好的才康復

亞洲生技大會改「實體在線」模式　今年7月22日如期舉辦

二類電信參戰5G市場？無框行動：不會缺席

傳美鬆綁華為參與5G標準制定　華為：不涉及產品買賣、有益所有技術參與者

青年失業者也有3萬元可領　勞動部：就業滿3個月就可拿

揭開央行金庫神秘面紗！憲兵荷槍實彈、避震儀監控　立委視察心得「像是好萊塢電影」

台指期漲84點　分析師：尚未出現明顯方向、逆勢單操作可把握行情

Lyft Q1財報意外亮眼！營收優於預期、活躍乘客數增長

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

8K縮時影片紀錄百岳雲海、流星雨　他花4年跑10萬公里看見台灣的美

《認識的哥哥》兒童節特輯超爆笑　「哥哥懂女生的心嗎？」上演「小學生的世界」

婁峻碩遭問愷樂感情求饒「問我的」　自爆手機密碼..不怕凡凡看

中尉排長輕生...269旅長稱很倒楣　家屬泣訴：生命沒了你們還我嗎？

遠見／迎戰「黑天鵝」　教育要有新思惟

金寶總座沈軾榮因身體健康因素辭任　改由董事長許勝雄兼任

企業紓困是「支持療法」！玉山金總座：跟新冠肺炎一樣沒解藥...免疫好的才康復

亞洲生技大會改「實體在線」模式　今年7月22日如期舉辦

二類電信參戰5G市場？無框行動：不會缺席

傳美鬆綁華為參與5G標準制定　華為：不涉及產品買賣、有益所有技術參與者

青年失業者也有3萬元可領　勞動部：就業滿3個月就可拿

揭開央行金庫神秘面紗！憲兵荷槍實彈、避震儀監控　立委視察心得「像是好萊塢電影」

台指期漲84點　分析師：尚未出現明顯方向、逆勢單操作可把握行情

Lyft Q1財報意外亮眼！營收優於預期、活躍乘客數增長

影／520就職紀念酒幕後守護者！「橡木桶修復師」41年技藝即將封存

「電動＆燃油引擎」摩托車技術層面4點大不同　騎士也要進化！

遠見／迎戰「黑天鵝」　教育要有新思惟

台中X-CUBE最新宣傳！女童「裸露上身」被罵爆　業者急聲明：凸顯純真可愛

羅志祥乾女兒身份曝光　「爸爸是知名藝人」現身喊話了！

遠見／0次方的威力

韓職／金牌救援王牌投手登板　姜斗基明天高尺巨蛋開球

鄰居貓天天串門子！　有天突然不理人「原來自尊心受創了」

夾了蛋餅超浮誇！桃園超夯燒餅　薄酥多層次、還有甜鹹酥餅

新竹男失控揮菜刀…激吼「別干擾我與神明交談」！警對峙2hrs一瓶飲料破心防

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

財經熱門新聞

下周油價預估出爐！汽、柴油至少漲1.9元「加油要快！」

近23萬人搶辦勞工紓困貸款10萬元！　勞動部教你這樣申辦最快

窮苦銀行台東企銀　隨掏空案走入歷史

勞工紓困貸款　第一銀行拿「第一」

勞保局3萬元補貼109萬人搶辦　近百萬人已拿到錢

勞工紓困貸款10萬元申辦狂熱！近12萬人申請　首批165人已入帳

救命錢來了！製造及技術服務業紓困通過逾18億元

勞工10萬元紓困貸款方案出爐！21家銀行明天開放申請　

勞保局3萬元補貼吸105萬人搶辦　勞保局：符合資格者申請率達85％

繳稅神卡攻略在這裡！　現金回饋與分期零利率比一比

凌越攜手台大開發「10分鐘」新冠病毒抗體快篩　月產能達40萬劑

即／大樂透9.3億一注獨得！獎落台中南屯

拚轉型！　友達分割兩大顯示器事業部門給子公司「達擎」

日圓匯價創近2個月新高　換新台幣5萬損失2千元

更多熱門

相關新聞

叫車服務業慘淡！Lyft宣布裁員17%　Uber也傳將裁員20%

叫車服務業慘淡！Lyft宣布裁員17%　Uber也傳將裁員20%

受到新冠肺炎（COVID-19）影響，民眾多半在家辦公，導致共享乘車公司業務低迷，美國叫車服務公司Lyft向美國證券交易委員會提交的文件中表示，公司將裁員 982 名員工，並讓 288 名員工強制休假，藉此降低營運成本。Lyft 也因此消息跟隨大盤收高 4%，盤後續揚 1.5%。

害怕傳武漢肺炎　亞裔女叫車被拒載

害怕傳武漢肺炎　亞裔女叫車被拒載

Uber駕駛最怕遇到的8種行為！

Uber駕駛最怕遇到的8種行為！

WeWork、Uber蒸發3兆　孫正義：創造出怪物

WeWork、Uber蒸發3兆　孫正義：創造出怪物

倫敦Uber安全漏洞多　失去執照

倫敦Uber安全漏洞多　失去執照

關鍵字：

Lyft叫車服務

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

美髮師和男客店內直接來　夫、兒、媳4人手機LIVE目睹

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

不具紓困資格！高雄低收男拿原子筆自殘被壓制

全球抗疫民調曝光「第一名出爐」！

蕭敬騰爆求婚經紀人「MARRY ME」道具曝光！

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

Joeman總資產「全台灣前1%」28歲賺千萬

鄰居狂發文：領嘸紓困金　她吐真話秒被刪好友

27歲男保護女友致人重傷！被判入獄3年

瑪丹娜認了染新冠肺炎！　巴黎巡演「同台表演者全生病」

高嘉瑜：司法院祕書長深夜8通電話大罵

汪闖禍搬救兵　後面三尊讓媽閉嘴

今早iPhone用戶開App狂閃退？災情原因曝光

更多

最夯影音

更多
誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊
女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面