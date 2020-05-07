口罩外銷出口何時解禁？沈榮津：疫情結束再來開放沒有意義

▲工具機暨零組件公會(TMBA)今天舉行「創罩奇機」紀錄片放映會，邀請經濟部長沈榮津（圖右）致詞。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，口罩仍是重要防疫物資，隨著國內口罩日產能逐步提升，口罩業者希望部分額度能爭取外銷出口，經濟部長沈榮津今（7）日表示，口罩外銷解禁的時間點如何拿捏很重要，等到疫情結束再來開放沒有意義，惟開放時間點要尊重指揮中心的決定。

工具機暨零組件公會(TMBA)今天舉行「創罩奇機」紀錄片放映會，邀請經濟部長沈榮津致詞，本片紀錄工具機暨零組件公會口罩國家隊快速成軍的過程，支援政府擴充口罩設備產能92條產線，將原本超過半年的製造工期縮短為40天，提前交機完成不可能的任務，讓沈直呼「患難見真情」。

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▲隨著國內口罩日產能逐步提升，口罩業者希望部分額度能爭取外銷出口。（圖／記者湯興漢攝）

工具機暨零組件公會許文憲理事長表示，平常工具機同行競爭很激烈，非常意外在這次的號召下，大家都這麼願意支援，派出來都是各家廠商的菁英、資深專案經理，支援過程中，員工薪資、加班、交通全部都是各家公司自費，中南部的工程師支援的住宿問題，由工具機暨零組件公會全額支付。

「29家公司超過200人支援，40天完成92條口罩產線，包含三大法人支援近3300人次，部長也體會到我們的誠心，這點我們要感謝沈部長，給我們一個大團結的機會。」許文憲說。

口罩國家隊在新增22條新產線後，預估口罩日產能於五月中旬可望衝上1800萬至1900萬片。由於因應防疫需求，自政府宣佈徵用口罩以來，口罩業者原有的外銷業務也受到影響。

沈榮津表示，目前口罩政策是以防疫、國內優先，建議指揮中心適度開放，讓業者能夠外銷出口；不過，還是得看疫情，經濟部是負責供給，分配要看指揮中心，經濟部持續強化供給，至於開放時間點則由指揮中心決定。