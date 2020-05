樂透T恤神奇擋住「4公分碎片」救命　命大男爽中60萬大獎！

▲男子自爆樂透T恤其實是他的救命衣。(圖/翻攝自Twitter/NE_Lottery)

記者李振慧/綜合報導

美國內布拉斯加州一名男子近來幸運成為刮刮樂大獎得主,贏得美元2萬元(近台幣60萬元)的他,領獎時透露原來樂透公司所出的T恤8年前曾經救過他一命,沒想到大難不死如今成為彩券得主,令他格外覺得感激。

男子布雷齊納(Jimmy Brezina)4月購買當地Golden Cherry Multiplier game刮刮樂時,幸運贏得2萬美元大獎,領獎時他特別告訴樂透公司,其所出的T恤在2012年10月13日救過他的性命,因為在Lincoln machine shop擔任製作模具工人的他,當時身旁蓄水器突然爆炸,上半身慘被四射的碎片刺穿。

重傷的布雷齊納後來被緊急送醫,醫生剪開他的上衣時意外發現,裡面所穿的樂透T恤竟然幫他擋住一塊近4公分的致命碎片,「我當時出血非常嚴重,場景看起來就像是屠宰場一樣,而那件舊T恤竟然救了我的命」。而彩券公司聽完他的故事後決定加碼再送一件T恤給他,希望能繼續為他帶來好運。

