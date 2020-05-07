凌晨飄瓦斯味…印度人逃命卻一個個「癱倒昏迷」！工廠氣體外洩10死5千人不適

▲化學工廠飄出陣陣濃煙。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

印度安德拉邦一間化學工廠7日凌晨3時左右發生瓦斯外洩事件，至少10人死亡，超過5000人身體不適，影響範圍涵蓋周邊方圓3公里內的地區。但隨著現場影片陸續曝光，可見當地人一個接一個路倒在房屋周邊、巷弄街道及溝渠內，有人抱怨著眼睛紅腫、身上起疹子、呼吸困難，甚至有人宣稱，民眾想逃離現場，但卻不支倒地癱在路邊。

▲當地人為一名倒在路邊的婦女搧風。（圖／路透）

綜合印度時報、NDTV等印度媒體報導，發生事故的工廠位於印度東南部維沙卡帕特南（Visakhapatnam），是南韓LG化學位在當地的一處聚合物工廠，儘管官方現階段尚未證實事發原因，但外傳是廠區內的大型儲槽無人看管，導致瓦斯外洩，事發地周邊3個村莊的居民被撤離。

據傳，氣體味道相當刺鼻，許多當地人回報，他們的眼部灼熱，且有呼吸困難的狀況，許多人試圖逃離村莊，但最終身體還是扛不住，直接倒在路邊。

這起事故造成工廠方圓3公里地區人民的恐慌，因為許多人吸入外洩氣體後，就倒在路邊昏迷不醒。根據推特流傳畫面，一名站在機車旁的女子突然昏倒在人行道，另名婦女則是驚慌抱著孩子搭救護車，而醫護團隊也在接獲通報後趕抵現場協助。

5k fall sick and 8 dead after serine gas leaked in LG polymer plant in Ap#Visakhapatnam pic.twitter.com/zpVpOR1D0a — HD KHAN (@hdkhan310390370) May 7, 2020

At least eight dead and thousands taken to hospital after chemical leak in Indiahttps://t.co/zgfLdwfTcO pic.twitter.com/QhLeymkhFS — ITV News (@itvnews) May 7, 2020

事發後，許多人戴上面罩協助傷者接受治療，周邊地區有約莫1500人撤離。有關單位現已啟動相關檢查，同時呼籲在事故地點附近的人民盡量待在室內，戴上沾濕的口罩或是用濕布矇住臉部。

談及此事故，南韓LG化學表示，吸入氣體可能會感到噁心暈眩，「但狀況現已獲得控制，我們正在尋找各種方法，為那群吸入外洩氣體的患者提供快速治療」，但也強調儘管工廠因為防疫禁令關閉營運，但廠區內仍有數名維護人員在，「有一名夜班工人發現外洩事故並進行通報。」

▲當地人戴上面罩或用布料遮住臉部。（圖／路透）

總理莫迪（Narendra Modi）表示，目前正密切關注工廠氣體外洩事件，他已與內政部、國家災害管理部門官員通話，並為維沙卡帕特南每位人民的安全與幸福祈禱。安德拉邦首席部長芮迪（Y.S.R.Reddy）辦公室表示，已指示地方官員採取一切措施控制局面並搶救患者性命。

這間工廠成立於1961年，原名為印度聚合物公司，但在1997年被南韓LG化學收購，更名為LG聚合物印度公司。

There is chaos in Visakhapatnam after a gas leak in a chemical factory.



Citizens collapse on roads & many people were found lying unconscious.



Centre is monitoring rescue & relief.



Paul Oommen with details. | #VizagGasLeak. pic.twitter.com/0Nohx3CHY8 — TIMES NOW (@TimesNow) May 7, 2020

►我沒有遲到，是時間遲到了！

