凌晨飄瓦斯味…印度人逃命卻一個個「癱倒昏迷」！工廠氣體外洩10死5千人不適

▲化學工廠飄出陣陣濃煙。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

印度安德拉邦一間化學工廠7日凌晨3時左右發生瓦斯外洩事件,至少10人死亡,超過5000人身體不適,影響範圍涵蓋周邊方圓3公里內的地區。但隨著現場影片陸續曝光,可見當地人一個接一個路倒在房屋周邊、巷弄街道及溝渠內,有人抱怨著眼睛紅腫、身上起疹子、呼吸困難,甚至有人宣稱,民眾想逃離現場,但卻不支倒地癱在路邊。

▲當地人為一名倒在路邊的婦女搧風。(圖/路透)

綜合印度時報、NDTV等印度媒體報導,發生事故的工廠位於印度東南部維沙卡帕特南(Visakhapatnam),是南韓LG化學位在當地的一處聚合物工廠,儘管官方現階段尚未證實事發原因,但外傳是廠區內的大型儲槽無人看管,導致瓦斯外洩,事發地周邊3個村莊的居民被撤離。

據傳,氣體味道相當刺鼻,許多當地人回報,他們的眼部灼熱,且有呼吸困難的狀況,許多人試圖逃離村莊,但最終身體還是扛不住,直接倒在路邊。

這起事故造成工廠方圓3公里地區人民的恐慌,因為許多人吸入外洩氣體後,就倒在路邊昏迷不醒。根據推特流傳畫面,一名站在機車旁的女子突然昏倒在人行道,另名婦女則是驚慌抱著孩子搭救護車,而醫護團隊也在接獲通報後趕抵現場協助。

5k fall sick and 8 dead after serine gas leaked in LG polymer plant in Ap#Visakhapatnam pic.twitter.com/zpVpOR1D0a — HD KHAN (@hdkhan310390370) May 7, 2020

At least eight dead and thousands taken to hospital after chemical leak in Indiahttps://t.co/zgfLdwfTcO pic.twitter.com/QhLeymkhFS — ITV News (@itvnews) May 7, 2020

事發後,許多人戴上面罩協助傷者接受治療,周邊地區有約莫1500人撤離。有關單位現已啟動相關檢查,同時呼籲在事故地點附近的人民盡量待在室內,戴上沾濕的口罩或是用濕布矇住臉部。

談及此事故,南韓LG化學表示,吸入氣體可能會感到噁心暈眩,「但狀況現已獲得控制,我們正在尋找各種方法,為那群吸入外洩氣體的患者提供快速治療」,但也強調儘管工廠因為防疫禁令關閉營運,但廠區內仍有數名維護人員在,「有一名夜班工人發現外洩事故並進行通報。」

▲當地人戴上面罩或用布料遮住臉部。(圖/路透)

總理莫迪(Narendra Modi)表示,目前正密切關注工廠氣體外洩事件,他已與內政部、國家災害管理部門官員通話,並為維沙卡帕特南每位人民的安全與幸福祈禱。安德拉邦首席部長芮迪(Y.S.R.Reddy)辦公室表示,已指示地方官員採取一切措施控制局面並搶救患者性命。

這間工廠成立於1961年,原名為印度聚合物公司,但在1997年被南韓LG化學收購,更名為LG聚合物印度公司。

There is chaos in Visakhapatnam after a gas leak in a chemical factory.



Citizens collapse on roads & many people were found lying unconscious.



Centre is monitoring rescue & relief.



Paul Oommen with details. | #VizagGasLeak. pic.twitter.com/0Nohx3CHY8 — TIMES NOW (@TimesNow) May 7, 2020

