　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

理財周刊／亂世英雄　逆風高飛

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲圖片來源「理財周刊」提供▼
大盤指數呈現區間震盪，留意法人進出節奏，今年能挺過疫情衝擊，業績沒有嚴重衰退甚至還逆勢成長的，就是黑馬中的黑馬。

文／馮泉富

先前新冠病毒重災區的美國與歐洲，部分地區五月份起開始啟動有條件的鬆綁管制措施。逐步恢復經濟活動也支持著國際主要股市一路震盪盤堅至今，尤其是美股NASDAQ指數已修復前波跌幅三分之二，讓市場信心修復大半。

可惜的是，目前又出現市場已淡忘的變數，就是中、美對峙升溫的問題。美國總統川普也許因為民調的落後，迫切需要移轉媒體焦點來掩飾防疫工作方面的詬病，再度把砲火瞄準中國。

日前美國高分貝指責中國政府處理新冠肺炎問題上隱匿疫情，並推動一份針對中國的懲罰性措施清單，不僅可能向中國加徵關稅，甚至剝奪中國「主權豁免權」等，意在讓美國受疫情波及的民眾得以向中國索賠，鋪陳其正當性，來懲罰中國在初期處理疫情不當。

請繼續往下閱讀...

不論其正當性與否，在全球疫情危機尚未解除之下，若美國重啟貿易戰，當下奄奄一息的全球經濟無疑雪上加霜，對全球股市皆屬重大陰霾。重要的是「病毒起源爭議」在可預見的未來，將伴隨股市一段不算短的時間了。

壽險業長線買盤　逐步填補外資缺口

不過，投資人也無需過度悲觀，現階段台股有一個莫大的優勢，就是台股高殖利率的優勢。由於美國、歐洲的央行基準利率已經貼在地板上，使先前所有各期別的公債殖利率屢創新低，將導致壽險法人越來越難以找到合適之公債來對沖保單利率的風險。

因此，台股近四％的股息殖利率對壽險業者將具有龐大吸引力，未來可望有源源不斷的長期資金持續流入台股。這也足以解釋為何今年以來台股加權指數在外資超過五千億新台幣的賣壓之下，還能維持萬點之上的原因。

根據資料顯示，部分大型壽險公司的國內外現金部位，於二月底降到1.37兆元，三月底剩下1.17兆元，等於二個月內去化約新台幣逾二千三百億元的現金，再對照加權指數的位階，今年以來至三月底約下跌19％，壽險業台股部位仍有1.53兆元，扣掉評價減損，初估壽險業今年加碼台股應達二千億元以上，加碼力道不宜小覷，再次凸顯有息資產的可貴，且這些籌碼估計很久一段時間不會再流出了，也增強了股市的安定性。

失業人口累計人數快速上升　將衝擊消費能力

經濟基本面方面，目前仍讓市場擔憂的是美國失業人口持續增加的問題。由於部分地區已開始逐步放鬆管制措施，而是否因此再度爆發病毒感染之第二波高峰，仍具不可測的變數。但是眼看著失業人數持續攀高的壓力，似乎也找不出比放鬆管制更好的方法。

數據顯示，截至4月25日的當周，美國初領失業救濟金人數增加約384萬人，依舊高於市場預期的350萬人。累計自3月21日當周以來，初領失業救濟人數已超過三千萬人，相當於就業人口的18.4％。

這十分有可能使失業率從三月的4.4％急速飆升至15％以上，未來將加深投資人對美國就業市場與經濟前景的疑慮，也直接衝擊美國的消費能力，進而影響亞洲主要出口國。

觀察美國商務部公布的三月個人支出，月衰退7.5％，高於市場預估的月跌5％，創1959年開始追蹤此數據以來的最大月跌幅。個人所得則月減二％，高於市場預估的月跌1.3％，確實堪憂。

巴克萊經濟學家烏努斯(Blerina Uruci)表示，個人所得與支出下滑可能只是剛開始，四月數字將更難看。因此，美股若要再往上攻堅，單靠資金的堆砌是不牢靠的，基本面的腳步跟不上，市場認同度大概率會降低，波動風險也將增加。

股市估值方面也存在相當大變數，由於企業獲利三番兩次的遭到市場法人下修，導致股市本益比持續墊高，可能也阻礙了一部分資金追價的意願。市場預估S&P500成分股第一季整體獲利再度下修至年衰退13.7％，且多家機構認為第二季獲利將年衰退二成以上起跳。

美股獲利遭連番下修　將影響股市修復速度

另一方面，由於新冠病毒之疫情已嚴重衝擊實體經濟，企業在市況不明的考量下紛紛暫停或減少股利之發放，希望保留更多現金在手。截至四月二八日為止，已有八三家美國企業和公共投資基金(例如房地產投資信託)決定停發或取消股利，例如福特(Ford)、達美航空(Delta Air Lines)、嘉年華(Carnival)、波音(Boeing)、梅西百貨(Macy’s)等等，家數寫下2001年以來最高。

此前十年，合計約只有55家企業凍結發放股利。另有142家企業調降發放給股東的股利，市場預料將寫下2009年以來最糟的一年，S&P500整體的股息殖利率也將拉低。

歐洲經濟衰退和復甦的腳步，仍將取決於封鎖令和社交距離管制措施執行多久。日前歐洲央行曾表示，各國嚴格的封城措施，目前已造成歐洲的零售貿易、交通運輸和飯店產業六成商業活動完全停止，製造、營建和工業活動恐萎縮四成。

歐洲、日本經濟活動自顧不暇

歐央預估若是沒有特殊情況發生的一般情境，封鎖令將於五月底鬆綁，但防止疫情擴散的措施仍會繼續執行，那麼預估歐元區2020年經濟恐衰退8％。

再觀察第三大經濟體日本，因新增感染人數下滑速度不夠快，加上部分疫情重災區醫療體系承受極大壓力，已於五月四日宣布延長全國緊急狀態，由5月6日延至5月31日。

亞洲第四大經濟體韓國方面，四月出口值較前一年同期暴跌24.3％，創下2009年五月以來最大跌幅，並讓韓國出現2012年來首次貿易逆差。總而言之，投資人目前仍需耐心等待實體經濟的修復腳步。

全球經濟仍未落底　台灣不易獨善其身

如前所述，台股雖有高殖利率的防禦性保護，但頂多只能相對抗跌，若要真正重啟多頭，仍需實體經濟明顯修復。若以目前國際主要經濟體的概況觀察，台灣也很難獨善其身。

根據中華經濟研究院新發布的數據，四月台灣製造業採購經理人指數(PMI)為47.6，指數大跌5.5，創2012年7月以來最大跌幅。五項組成指標中，新增訂單大降13點至37.1，生產數量下跌9.3至40.2，人力僱用也月減2.7至46.5，廠商對未來六個展望指標下滑至25.7，四項指標全部是編制指數以來最快最大跌幅。

主要的原因是反映出歐美受疫情衝擊的影響，訂單的能見度低。由於後續疫情何時受控仍屬未知，全球經濟還有極大不確定性。因此，投資人擬定投資策略時，可先追蹤建立口袋名單，但不見得要立即進場，參考三大法人的進出節奏再做定奪。


▲圖片來源「理財周刊」提供▼

【更多精采內容，請見《理財周刊》1028期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw
 

ET快訊
現在抬頭看！今年最後一次「超級月亮」登場　比平常大7%、亮1
周揚青「我不後悔付出」　再揭情變心聲：沒了你我一樣好！
銀行居家辦公爆首樁詐騙案！　「差一字母」遭騙近千萬追不回
即／「停止罷韓」確定敗了！韓國瑜聲請遭駁提抗告　最高行政法院
嚇！台中男準備開車　驚見車內有一堆死人骨頭
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

還有10萬人沒申請！　勞保局3萬元補貼已有102萬人領到

錢櫃設置24小時服務專線處理賠償事宜　強調練台生一定會出面鄭重道歉

富邦人壽海砸283億標大南港土地　蓋辦公大樓與商場　收益率2.8%以上

智慧防疫成效卓越　華碩二度攜手桃醫成立「智慧醫療實驗室」

先探／興櫃獨角獸

總統紀念套幣金幣申購數量達二成　上路首日系統運作順暢

28.8萬人搶辦勞工紓困貸款10萬元　8695人拿到、預計本周可突破萬人領到

理財周刊／亂世英雄　逆風高飛

銀行居家辦公爆發首樁詐騙案！　金管會證實業者近千萬元損失追不回來

理財周刊／解封新主流

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

8K縮時影片紀錄百岳雲海、流星雨　他花4年跑10萬公里看見台灣的美

《認識的哥哥》兒童節特輯超爆笑　「哥哥懂女生的心嗎？」上演「小學生的世界」

婁峻碩遭問愷樂感情求饒「問我的」　自爆手機密碼..不怕凡凡看

台爭取參加WHA！陸外交部回應　「中央政府已為台灣地區妥善安排」

還有10萬人沒申請！　勞保局3萬元補貼已有102萬人領到

錢櫃設置24小時服務專線處理賠償事宜　強調練台生一定會出面鄭重道歉

富邦人壽海砸283億標大南港土地　蓋辦公大樓與商場　收益率2.8%以上

智慧防疫成效卓越　華碩二度攜手桃醫成立「智慧醫療實驗室」

先探／興櫃獨角獸

總統紀念套幣金幣申購數量達二成　上路首日系統運作順暢

28.8萬人搶辦勞工紓困貸款10萬元　8695人拿到、預計本周可突破萬人領到

理財周刊／亂世英雄　逆風高飛

銀行居家辦公爆發首樁詐騙案！　金管會證實業者近千萬元損失追不回來

理財周刊／解封新主流

WSBL／國泰38分狂宰！　台元下半場崩盤慘敗

還有10萬人沒申請！　勞保局3萬元補貼已有102萬人領到

陸「千人計劃」台70人參與　陸委會：無現任政府科研人員在內

南投旅外「很少回家」地主熱衷捐地　花小錢營造社區後花園

離開橫須賀基地！　美核動力航艦雷根號復活前往南海

中職／又搶第一　米蘭達要投出全球有觀眾職棒第一球

妻與前男友摩鐵8度激戰！他靠「這句話」逆轉結局…綠光夫告不成哭了

想買草間彌生南瓜版畫…收藏家扮神秘運將現身　他開心付錢驚知「攏系假」

網問「預備離職期可辦房貸嗎？」　網友一面倒：貸完再說

炎亞綸「美魔女媽媽」本尊曝光！　爆直擊兒子家「觸目驚心畫面」

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

財經熱門新聞

下周油價預估出爐！汽、柴油至少漲1.9元「加油要快！」

近23萬人搶辦勞工紓困貸款10萬元！　勞動部教你這樣申辦最快

窮苦銀行台東企銀　隨掏空案走入歷史

勞工紓困貸款　第一銀行拿「第一」

勞保局3萬元補貼109萬人搶辦　近百萬人已拿到錢

銀行居家辦公爆發首樁詐騙案！　金管會證實業者損失近千萬

勞工紓困貸款10萬元申辦狂熱！近12萬人申請　首批165人已入帳

揭開央行金庫神秘面紗！　立委視察心得「像是好萊塢電影」

救命錢來了！製造及技術服務業紓困通過逾18億元

青年失業者也有3萬元可領　勞動部：就業滿3個月就可拿

勞工10萬元紓困貸款方案出爐！21家銀行明天開放申請　

勞保局3萬元補貼吸105萬人搶辦　勞保局：符合資格者申請率達85％

凌越攜手台大開發「10分鐘」新冠病毒抗體快篩　月產能達40萬劑

繳稅神卡攻略在這裡！　現金回饋與分期零利率比一比

更多熱門

相關新聞

理財周刊／解封新主流

理財周刊／解封新主流

由於歐美即將在5月陸續復工，所以儘管台灣已經連續24天的本土無確診(截至5月6日)，但仍維持高規格防疫，因為境外感染的壓力依舊存在。

美加碼紓困方案　美元短線拉扯震盪

美加碼紓困方案　美元短線拉扯震盪

重磅超級數據周　為台股打開機會

重磅超級數據周　為台股打開機會

烏龜過門檻　但看此一翻

烏龜過門檻　但看此一翻

負油價事件　留意海期投資五大關鍵

負油價事件　留意海期投資五大關鍵

關鍵字：

理財周刊

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

美髮師和男客店內直接來　夫、兒、媳4人手機LIVE目睹

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

不具紓困資格！高雄低收男拿原子筆自殘被壓制

全球抗疫民調曝光「第一名出爐」！

蕭敬騰爆求婚經紀人「MARRY ME」道具曝光！

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

Joeman總資產「全台灣前1%」28歲賺千萬

鄰居狂發文：領嘸紓困金　她吐真話秒被刪好友

彰化女殺夫！見女兒熟睡「順便殺一殺」　自首：不後悔

27歲男保護女友致人重傷！被判入獄3年

瑪丹娜認了染新冠肺炎！　巴黎巡演「同台表演者全生病」

高嘉瑜：司法院祕書長深夜8通電話大罵

汪闖禍搬救兵　後面三尊讓媽閉嘴

更多

最夯影音

更多
女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加
誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面