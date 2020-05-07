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理財周刊／解封新主流

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文／洪寶山

由於歐美即將在5月陸續復工，所以儘管台灣已經連續24天的本土無確診(截至5月6日)，但仍維持高規格防疫，因為境外感染的壓力依舊存在。

很明顯的，世人漸漸體認到，在疫苗還沒問世之前，與COVID-19新冠肺炎病毒共生共存是擺在眼前的事實，戴口罩、勤洗手、保持社交距離已成為新常態，防疫與經濟如何平衡成為第二季的歐美新課題。

穩住內需市場基本盤

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不過幸運的是，沒有封城的台灣與最早解封的中國大陸，在歷經清明與五一連假的考驗，逐漸得到的結論就是：(1)如果人人遵守防疫三要件，則上餐廳吃飯、逛逛街、郊外踏青還是可以的；(2)有鑑於新冠病毒的狡獪善於隱匿，單單快篩一至二次是不夠準確的，所以在無症狀者的感染威脅仍存在的情況下，出入境14天的隔離觀察管制仍無法取消。也就是說，國際貿易的物流與人流仍不順暢，自然運費成本提高，交期延長。

所以從上述兩點可以了解到，今年要先穩住內需市場的基本盤，然後再伺機把握第三季的科技旺季。

歐美第三季可能有報復性消費

在五一連假的前三天，中國大陸的出遊人次達到八千五百萬人，消費金額達350億元人民幣，可以說把農曆春節原有的消費做了一次補償性的報復性消費，從南韓的消費品項發現，奢侈品的銷售量排名居前，大有安慰第一季遭到封城所受創的心靈。因此可預期歐美的報復性消費可能發生在第三季，這也是當下市場對於今年第三季旺季仍沒有放棄希望的關鍵。

但另一方面，這次疫情所造成的影響有些是結構性的，甚至是永久性的，需要時間來修復。例如對於中國大陸的經濟就有四大負面影響，分別為：(1)工業產業鏈斷鏈；(2)服務業停頓，不單單是餐廳、商店與賓館等，更多的各種娛樂行業歇業，這一點幾乎是全球的普遍現象；(3)投資下降，直接影響的就是工作機會，例如根據中國大陸統計局資料，城鎮失業率從去(2019)年12月的4.9％上升到今年2月的6.2％，時間一長，必然影響消費信心；(4)財政收入下降，第一季中國大陸財政平均負增長14.3％，去年全年增長6％，一來一往，相差了20.3％，地方政府在收入為負的情況下，又因為救災而增加支出，整體的收支缺口跟去年同期相比差不多增加了56％，這一點到了年底的企業現金荒時，是一大挑戰。

目前美國正在儲備快篩試劑與瑞德西韋，準備迎戰第三季的入秋疫情捲土重來，關鍵還是在於：(1)找到中間宿主，(2)快速隔離無症狀患者。為了避免重演大規模的封城，快篩普篩將成為必要的手段。

很多人質疑為什麼現階段只有南韓跟以色列採取快篩普篩的措施，而台灣不跟進呢？如果細心的讀者可以發現，磐石艦的官兵在第一次檢驗後發現有三十人左右已經有抗體了，說明無症狀患者可能早已經存在台灣多時，只是發病的症狀輕，沒有被主動發現。

同樣的情況在紐約也有發現，也就是說，在去年冬天的流感傳染期間，其實COVID-19新冠病毒已經存在美國了。

入秋後若爆發社區感染 就是快篩普篩最佳時機

同理，中國大陸更是早在11月就已經有徵兆，所以可以假設儘管台灣與中國大陸處在趴趴走的階段，但不表示無症狀患者就不存在你我之間，如果此時進行大規模的快篩普篩，一旦檢出陽性，那麼對於第三季的旺季絕對是打擊，所以為什麼當下不選擇快篩普篩的手段，因為這會犯了政治上的錯誤，影響經濟。

那麼何時才是快篩普篩的適當時機呢？就是入秋後，疫情又爆發出現社區感染時，那就是快篩普篩的最佳時機。當下我們要做的就是別因為天氣愈來愈熱，而放鬆了戴口罩、勤洗手、保持社交距離的防疫三要件。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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