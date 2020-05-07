回顧史上最嚴重工業意外　印度60萬人悲慘吸入毒氣…瞬間奪3千性命

▲德蕾莎修女安慰「博帕爾事件」一名受害者。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

南韓LG化學位於印度維沙卡帕特南（Visakhapatnam）的一處化工廠7日清晨發生有毒氣體外洩事件，造成至少10死、千人受傷，警消人員前往現場救援。而回顧該國過去的工業災難，最嚴重的為1984年12月3日的「博帕爾事件」，估計有1.5萬人因此喪生，且由於當地人口稠密，留下的傷害更是難以抹滅。

印度東南部維沙卡帕特南的LG聚合物工廠，今（7）日清晨發生苯乙烯外洩事故，造成至少10人死亡，其中包括老人與小孩，還有超過5000人身體不適。目擊者聲稱，當時許多失去意識的傷者倒地，數百人眼睛感到灼熱，呼吸也非常困難。警方隨後證實，已完成救援行動，氣體外洩的情況也得到控制。

回顧歷史上最嚴重的一場工業災難，同樣發生在印度，至今傷痕未平。根據《今日印度》，1984年12月3日，中央邦（Madhya Pradesh）首府博帕爾（Bhopal）面臨慘絕人寰的悲劇，當時美國聯合碳化物公司（Union Carbide）位在當地子公司的工廠外洩40噸的異氰酸甲酯（MIC）與其他有毒氣體；根據政府文件，約3000人在數小時內中毒身亡。

▲「博帕爾事件」被認為是史上最嚴重的工業事故。（圖／達志影像／美聯社）



《大西洋》雜誌2014年曾報導，這所生產殺蟲劑的工廠，四周是人口稠密的小村莊，超過60萬人當晚暴露在有毒的氣體中。大量氣體停留在較低的地面，受害者喉嚨疼痛、眼睛燒灼，還引發嘔吐情形。有關逝者的確切數字，從3800人到1.6萬人的估計都有，多年來，可能有1.5萬死於這場事故。

據了解，1984年時期的博帕爾擁有85萬人口，氣體外洩後，當地超過一半的民眾開始咳嗽，呼吸困難，感到眼睛與皮膚不適，毒氣還進一步導致內出血、肺炎，工廠附近的貧民窟與村莊尤其受創嚴重。

離譜的是，當時聯合碳化物公司的警報系統數小時都失效，工廠經理也未示警。直到12月3日早晨，數千位居民湧入醫院，博帕爾在1984年時醫療資源匱乏，人們未能及時接受治療，持續感到頭暈、呼吸困難等，還有人稱突然失明，這讓沒有遇過工業災難的醫師相當苦惱。

事發36年過去了，約50萬名倖存者仍承受著痛苦，飽受呼吸系統疾病、失明等後遺症折磨，縱使拿到賠償金，依舊無法喚回健康的人生。另外，該地區的土壤與水質也長期受到汙染，印度最高法院2004年還命令此邦提供居民乾淨的飲水，多名聯合碳化物公司的前員工也面臨判刑。

►LG印度化工廠有毒氣體外洩釀9死上千人逃生 居民慌喊：眼睛灼熱、呼吸困難！

►凌晨飄瓦斯味…印度人逃命卻一個個「癱倒昏迷」！工廠氣體外洩10死5千人不適

偷偷分享少女秘密！

