台股開平走高上漲67點　站上10800點

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（7）日開平走高，上午10點之後指數一路墊高、一度上漲超過百點，最高來到10890點，而後則小幅收斂漲點，終場收在10842點、上漲67點或0.63%，成交量1665.75億元。

蘋概三王中，台積電（2330）開低走高，終場收在297.5元、上漲0.51%；鴻海（2317）收在75.2元、上漲1.21%；股王大立光（3008）以4070元作收、下跌0.12%。

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類股指數漲多跌少，玻璃指數上漲3%以上，食品、造紙、生醫指數也收高，電子股則有半導體、電腦設備、光電等漲幅在1%上下。弱勢類股則是紡織、油電燃氣。

日盛投顧總經理鍾國忠指出，今日最主要是盤面上有大權值股撐盤，市場上目前偏多操作，指數到年線附近在震盪調整，並有類股輪動表現。今日成交量雖維持在月均量附近，但與昨日量能相較還是相對低，因此往上攻的力道不足。盤勢較沒有受到國外因素影響，日股、港股變動也較小，今天表現比較好的還是中小型的業績題材股

鍾國忠認為，台股有熱度能夠抗跌、但也抗漲，4月30日當天指數在10826~11012點之間震盪，那天之後指數就拉回，當天的高檔有約2300億套牢量，如果大盤要上攻、消化年線壓力，就要有這麼大量能有換手動作。近幾日大盤成交量遞減，而後幾天公布營收的企業，預期營收狀況比較不是那麼好，因此攻堅力道不強，短線還是以中型業績題材股較有表現，因此相對來說，有生技題材的OTC會比較強。

鍾國忠指出，外資還是站在賣方，因此大盤不容易攻破年線壓力，但內資仍有大戶支撐，以中型業績股、高股息殖利率為依據，投資人也可以用營收題材作為選股指標。