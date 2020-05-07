以身試毒！美國有人開「新冠趴」　企圖感染獲得免疫力

▲與會者故意跟感染者混在一起，主動尋求被感染，以獲得新冠病毒免疫力。（示意圖／unsplash）

國際中心／綜合報導

美國新冠疫情嚴峻，多數人為減低被感染風險，都選擇遵守社交距離規範。然而衛生官員發現，有人竟然反其道而行舉辦「新冠派對」，主動接觸感染者以獲得免疫力。

《紐約時報》周三(6日)報導，這起瘋狂事件發生在華盛頓州瓦拉瓦拉郡(Walla Walla County)，成為衛生官員確認的第一起試圖「感染病毒以獲得免疫」的群體事件。

瓦拉瓦拉郡社區衛生主任德波特(Meghan Debolt)表示，調查人員已經獲悉，該地區最近幾周舉辦了至少兩次「新冠派對」。 與會者的心態「讓人困惑」：他們故意跟感染者混在一起，主動尋求被感染，以獲得新冠病毒免疫力。

調查發現，一場至少有20人參加的派對舉行過後，有兩人的新冠病毒檢測結果呈現陽性。但兩人都很年輕，不需要住院治療。德波特說：「現在他們感覺後悔了，因為他們知道自己把家人、朋友和其他人置於危險之中。」她補充說，衛生部門迄今為止只確認了上述兩名新冠病毒感染者。

報導指出，上述事件震驚了當地官員，他們最近幾周正為控制該地區疫情被搞得「焦頭爛額」。 美國愛荷華州周二報告，「泰森食品公司」位於該州達拉斯郡的一家工廠裡，有58%的員工、即超過700人的新冠病毒檢測結果呈陽性。該加工廠距離瓦拉瓦拉郡160英哩(約257公里)，開車僅需2.5小時。

德波特說：「我們希望能夠重新開放社區。但如果居民沒有保持適當社交距離、甚至主動嘗試跟感染者接觸，那就很難讓經濟重啟。」

值得注意的是，美國民間一直存在著這種類似獲得「群體免疫力」的作法：家長會把孩子帶到出水痘的孩子家裡聚會接觸，就是為了讓自己的孩子獲得免疫力。 但一些衛生專家提醒：新冠病毒和水痘不能相提並論，後者至少有疫苗和一套成熟的應對方案，而新冠肺炎至今仍沒有可用的疫苗和有效快速的治療方法。對此，美國「疾病控制與預防中心」曾表示：「強烈建議不要舉辦或參與這些活動。」

另一方面，世衛組織早在4月時就警告說，沒有證據顯示擁有新冠病毒抗體就可以長期免疫，人們仍然有可能二度被感染。

德波特說，瓦拉瓦拉郡疫情跟「趨緩」還有一大段距離，卻有越來越多人漠視「居家令」，開始參與社交活動。她說：「我們知道，人們因為隔離感到筋疲力竭。我們也希望能夠回歸正常，但現在還不是時候。」