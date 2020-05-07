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疫情當頭郵寄投票也不行　波蘭總統大選延後登場

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▲▼ 波蘭執政黨法律正義黨（PiS）黨魁卡臣斯基（Jaroslaw Kaczynski）。（圖／路透）

▲波蘭執政黨法律正義黨（PiS）黨魁卡臣斯基（Jaroslaw Kaczynski）。（圖／路透）

文／中央社華沙6日綜合外電報導

波蘭原訂本月10日舉行總統大選，然而冠狀病毒疫情蔓延，當局曾考慮尋求採郵寄投票方式，但目前態勢顯見郵寄投票也不可行，波蘭執政黨今天表示，已同意延後舉行大選。

波蘭執政黨法律正義黨（PiS）黨魁卡臣斯基（Jaroslaw Kaczynski）在黨的官方推特上表示，最高法院宣布原訂10日舉行的總統大選無效後，「國會議長將會盡快宣布新的選舉日期」。

法新社報導，目前尚不清楚波蘭將於何時舉行大選。

從技術性與法律層面來看，波蘭總統大選本週確定無法以郵寄方式進行，來自反對黨和執政黨內部要求延後大選的壓力也逐步升高。

在部份執政黨國會議員表示反對後，波蘭政府確定無法在最後一刻凝聚足夠票數來通過郵寄投票法案。若郵寄投票案未能通過，也預見執政黨將會流失國會中本已薄弱的多數席次。

民調顯示，屬執政黨結盟的現任總統杜達（Andrzej Duda）可望在首輪投票囊括50%以上選票。

反對黨認為，在因應疫情而採取隔離限制措施的情況下，自由、公平與安全的投票已無可能，因此要求延後舉行選舉。

批評者也指出，疫情期間，民主辯論與競選活動都付諸闕如。

反對派候選人因為各種防疫限制措施，無法和選民面對面博感情，而總統杜達卻能透過履行總統職責，有效進行造勢。

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