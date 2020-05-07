救命錢來了！製造及技術服務業紓困通過逾18億「3.3萬人有感受惠」

▲經濟部工業局副局長楊志清。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，政府紓困一波波。經濟部工業局今（7）日表示，針對製造業及技術服務業的薪資、營運資金補貼目前已通過18.56億元，全台共有超過3.3萬名員工受惠，申請企業以金屬機電業最多。

經濟部工業局今天召開「製造業及技術服務業艱困事業薪資及營運資金補貼」記者會，副局長楊志清表示，截至昨日為止，工業局共收到1224件艱困企業的紓困案，目前已審核通過756件，核准補貼金額達18.56億元，全台共有33957名員工受惠。

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▲經濟部工業局針對製造業及技術服務業的薪資、營運資金補貼目前已通過18.56億元。圖左為工業局副局長楊志清。（圖／記者林淑慧攝）

為協助受疫情衝擊的產業紓困，楊志清表示，工業局已備妥申請教學手冊，將再度展開全台巡迴說明會，只要營業人銷售額與稅額申報書在今年1至6月任一期，比起正常營運的今年1至6月、108年7至12月、108年同期、107年同期，營收比起上述任一期衰退超過50%，就符合申請條件。

在申請程序方面，原本艱困企業的營業人需要準備申請書、營收衰退50%報表、全職員工清冊、勞保證明文件等11份文件、共須用印8次；基於簡政便民，經濟部也將申請文件縮減至7份文件、用印2次，即日起上路。