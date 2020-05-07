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商總：防疫做好後就是拚經貿　台灣更應超前部署振興經濟

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▲▼全國商業總會理事長賴正鎰。（圖／商總提供）

▲全國商業總會理事長賴正鎰。（圖／商總提供）

記者余弦妙／台北報導

政府因應新冠肺炎疫情，持續推動紓困措施，但紓困雖然推動速度相當快卻也引發不少民眾質疑是否配套都沒做好，導致申請程序亂套，對此，全國商業總會理事長賴正鎰今（7）日表示，政府應該要先想好對策再公布，避免造成困擾，「防疫、紓困、振興三管齊下」振興要大於紓困，防疫則是兼顧，「防疫中也要拚經濟」。

賴正鎰指出，台灣目前在防疫人員共同努力下已經24天沒有本土案例，只有零星的境外移入的案例，顯見台灣做到了成功的防疫效果，接下來就應該要開始振興經濟，政府要趕緊「超前部署」談判重啟邊境，開放商務與觀光旅遊往來。

請繼續往下閱讀...

賴正鎰說，在歐洲，紐澳等多國疫情都已經舒緩下來，也逐步解除封城禁令，甚至部分區域國家也開始談判聯盟，制定好最高的安全防疫標準，就要開放邊境，恢復國家間的經貿與飛航往來，甚至部分觀光景點也解禁，先採有限度地開放少許人數到景點參觀，慢慢恢復觀光與商務旅遊。

且，中國大陸與南韓已經在日前達成協議，將開始重啟鄰國間的部分商務旅行，提供更便利的商務需求，這是北京在放鬆邊境管制和重振經濟的首個正式雙邊計劃。

賴正鎰建議，應該要先從過去經貿往來最密切，距離最近的大陸跟香港先談判溝通，希望能開始慢慢恢復經貿往來與商務旅遊，尤其兩岸應先解禁，開放讓有決策的企業領導人可以恢復往來。

比如說，只要在海關邊境做好核酸檢測，通過檢疫確認是陰性的話，就可以取得通行綠標，不需要到大陸或回到台灣時，須先到防疫旅館隔離14天，這樣才能加速拚經濟。

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