LG印度化工廠有毒氣體外洩釀9死上千人逃生　居民慌喊：眼睛灼熱、呼吸困難！

▲現場多名傷患倒地不起。（圖／翻攝自推特）



記者王佩翊／綜合外電報導

南韓LG化學旗下位於印度安德拉邦一間化學工廠7日發生有毒氣體外洩意外，影響範圍之大，許多附近居民都出現眼睛灼熱、呼吸困難等症狀。根據當地報導，這起意外造成9人死亡，其中1人為兒童，另外有300多人受傷被送往醫院。

根據NDTV報導，化工廠發生氣體外洩後，許多住在附近的居民都表示眼睛灼熱、呼吸困難，消防人員緊急將其送往醫院治療。事發後，當地政府隨即在推特上發表氣體外洩訊息，並公布事發化工廠的影響範圍，要求附近民眾待在家中不要出門，並配戴口罩或是拿溼衣物掩住口鼻以免吸入有毒氣體。

根據《路透社》報導，目前該起意外已經造成9人死亡，300多人受傷，官方預估，死傷人數恐將持續增加。



根據《中央社》報導，警方表示，送往附近醫院的民傷患中，有超過70人沒有意識。警方也提到，印度位因應新冠疫情，自3月起封城，該化工廠的瓦斯儲槽長時間無人看管，才會釀成此次外洩事故發生。

發生有毒氣體外洩的這間工廠成立於1961年，原名為印度聚合物公司，但在1997年被南韓LG化學收購，更名為LG聚合物印度公司。該公司專門生產聚苯乙烯和可膨胀聚苯乙烯等塑膠類原料。

CORE & VULNERABLE AREAS MAP OF PVC GAS LEAKAGE. REQUESTING CITIZENS TO USE WET MASKS OR WET CLOTH TO COVER YOUR NOSE AND MOUTH. pic.twitter.com/7u9U5zDBLN — Greater Visakhapatnam Municipal Corporation (GVMC) (@GVMC_OFFICIAL) May 7, 2020

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