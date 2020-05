LG印度化工廠有毒氣體外洩釀9死上千人逃生　居民慌喊：眼睛灼熱、呼吸困難！

▲現場多名傷患倒地不起。(圖/翻攝自推特)



記者王佩翊/綜合外電報導

南韓LG化學旗下位於印度安德拉邦一間化學工廠7日發生有毒氣體外洩意外,影響範圍之大,許多附近居民都出現眼睛灼熱、呼吸困難等症狀。根據當地報導,這起意外造成9人死亡,其中1人為兒童,另外有300多人受傷被送往醫院。

根據NDTV報導,化工廠發生氣體外洩後,許多住在附近的居民都表示眼睛灼熱、呼吸困難,消防人員緊急將其送往醫院治療。事發後,當地政府隨即在推特上發表氣體外洩訊息,並公布事發化工廠的影響範圍,要求附近民眾待在家中不要出門,並配戴口罩或是拿溼衣物掩住口鼻以免吸入有毒氣體。

根據《路透社》報導,目前該起意外已經造成9人死亡,300多人受傷,官方預估,死傷人數恐將持續增加。



根據《中央社》報導,警方表示,送往附近醫院的民傷患中,有超過70人沒有意識。警方也提到,印度位因應新冠疫情,自3月起封城,該化工廠的瓦斯儲槽長時間無人看管,才會釀成此次外洩事故發生。

發生有毒氣體外洩的這間工廠成立於1961年,原名為印度聚合物公司,但在1997年被南韓LG化學收購,更名為LG聚合物印度公司。該公司專門生產聚苯乙烯和可膨胀聚苯乙烯等塑膠類原料。

CORE & VULNERABLE AREAS MAP OF PVC GAS LEAKAGE. REQUESTING CITIZENS TO USE WET MASKS OR WET CLOTH TO COVER YOUR NOSE AND MOUTH. pic.twitter.com/7u9U5zDBLN