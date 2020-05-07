海水喝到腫脹！陸遠洋漁船被控虐待「海葬」　印尼漁工向南韓告狀

▲印尼前海洋漁業部長蘇西在任內下令炸沉外國籍漁船。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

中國籍遠洋漁船爆出疑似虐待外籍船員的爭議，不僅強逼印尼籍船員每日喝淡化海水、連續工作18小時，甚至還為病死的船員焚香祭拜，之後更是海葬處置。無法忍受長期剝削的印尼籍船員逃往南韓釜山港，在南韓海警調查後，受到南韓、印尼媒體關注。

《韓聯社》公開了印尼籍船員受虐的影片，今年3月30日，隸屬於大連遠洋漁業的鮪釣船在西大平洋上進行一場駭人聽聞的海葬。在船員偷拍的畫面中，1名中國籍船員為木棺蓋上紅布，雙手拿起香、對著棺木祭拜，在詢問其他船員「還有沒有人要拜」後，竟直接抬起棺木拋向大海，而棺材裡裝著的是不堪長期非人道式勞動致死的24歲印尼籍船員阿里（音譯）。

駭人的是，阿里受虐致死之前，竟還有2名船員遭同樣方式海葬，分別是19歲、24歲的印尼籍船員。

據悉，公司在船員出海工作前要求簽下的切結書中曾規定，若作業途中不幸死亡，遺體會經火葬後送回母國（印尼）；然而其他中國籍船員卻未依規定海葬，草草了事。

印尼籍船員表示，船上生活環境惡劣、勞動時間過長，出海後每天只能喝著經淡化處理的海水，導致暈眩、喉嚨卡痰，甚至身體開始出現不明浮腫；相比之下，中國籍船員卻能喝著從陸地上運來的礦泉水。

印尼籍船員回憶，遭海葬的同事生前就是因為喝下太多海水，導致雙腿開始麻痺、身體各處浮腫，連呼吸都愈來愈困難。

印尼籍船員被迫連續工作18小時，有時甚至得連站30小時，辛勤工作13個月下卻只能領到120美元（約新台幣3591元），不堪長期虐待的船員們最後逃到其他船隻，隨著該船隻於4月14日進入南韓釜山港前，在船上等待10日才獲准上岸，不料一名船員在等待過程中出現胸痛等症狀，雖即時送醫搶救，仍於4月27日不治身亡。

在南韓環境運動聯盟、公益律師團「Apil」主動幫忙下，南韓海警著手調查，案件也獲得南韓、印尼當地媒體報導，引起印尼國內民眾群情激憤，希望政府調查船員受中國籍遠洋漁業長期虐待、剝削的真相。

Susi Angkat Bicara soal Meninggalnya ABK yang Diberitakan Media Korea - https://t.co/1VMkip8ffO https://t.co/fdhm23i3Tx — Susi Pudjiastuti (@susipudjiastuti) May 7, 2020

有印尼「神力女超人」之稱的前海洋資源部長蘇西（Susi Pudjiastuti）在推特上分享相關報導，要求政府採取強力措施；印尼外交部也透過駐北京大使館，希望中國政府能給個合理的交代。

公益律師團「Apil」所屬律師金鐘哲（김종철，音譯）表示，該中國遠洋漁船原本是鮪釣船，卻因覬覦鯊魚翅而長期獵捕鯊魚。據船員透露的數據，粗估船上至少裝有16箱、總重800公斤的鯊魚翅，而這也是該遠洋漁船長期徘徊遠洋作業、不敢入港的因素，因為他們害怕各國港口局的制裁。

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