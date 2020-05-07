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史上最大營運危機　企業董事會要扮演10大新角色

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▲公司，企業，會議，辦公室，工作，上班。（圖／pixabay）

▲新冠肺炎疫情帶給許多企業前所未見的營運危機。（圖／pixabay）

記者吳靜君／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球人的健康，景氣衰退的態勢也已成定局，大部分企業也面臨前所未有的營運中斷危機，全球近半數的國家實施封鎖管制導致市場需求下滑，打亂供應鏈，並迫使僱主緊急檢討員工管理計畫。

安永會計師事務所曾邀請500位董事進行調查訪問，整理訪談成果及提出一些觀點，讓董事會在企業危機中可以協助管理團隊。

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一，董事會扮演參謀角色，討論危機回應措施：企業因應疫情的方式將讓顧客、員工、供應商和其他利害關係人留下深刻印象，董事會與董事必須與管理階層主動討論因應計畫、共同合作，以確保危機管理決策反應出企業目標、價值和企業目標。

二，強化危機管理團隊：在疫情爆發之前，有不少董事成員相信在自己組織在規劃、溝通、恢復能力以上做好萬全準備足以應付風險，這次疫情顯然如今的董事會要更加確保危機管理團隊能勝任目標，必須更常就各種危機情境安排測試演練。

三，定期溝通，確保員工幸福：許多員工對自己的健康、財物安全感到焦慮，領導者必須要給予員工明確且堅定的訊息；董事會所扮演的角色應確保適當反映組織領導價值。

四，重新評估風險相互依存和降低風險措施：董事會應確保團隊評估疫情和其他風險的相互依存，包含第三方風險，像是為了遠距合作逐漸對科技的依賴，導致網路漏洞增加。

五，確保供應鏈的流暢：這次疫情加重特定地區供應鏈的壓力，董事會必須確保管理階層主動管理與重要供應商的關係，適時核准必要但高於平常成本支出並加以追蹤，以維持供應鏈運作。

▲▼示意圖,工作,憤怒,積極,企業,同事,金融,投資者,辦公室,會議,問題,人,爭吵（圖／123RF）

▲企業因應疫情的方式將讓顧客、員工、供應商和其他利害關係人留下深刻印象，並且會影響疫情過後的營運與聲譽。（圖／123RF）

六，模擬危機管理：具有前瞻精神的組織，必須檢視、調整和定期執行與測試危機管理模擬計畫順應新的環境，不只是面對疫情，企業所面臨的重大網路攻擊也大為不同了，此外企業也應同步進行財務壓力測試和情境分析，以確保可因應當前的財務情況和經濟趨勢。

七，確保董事會持續溝通：企業要重新思考管理階層如何妥善因應初步警示跡象並向董事會適時地溝通報告。

八，透過網路遠距方式，維持會議進行：在非常時期董事與董事會應加強而非減少溝通，董事會應考慮建立定期召集董事會或功能性委員會，無論常設董事會電話會議或溝通計畫都有助於董事獲悉最新訊息。

九，減輕財務衝擊並交流訊息：董事會應研究營收銳減帶來的立即衝擊，包含調整銷售價格、尋求額外財務支援和重整債務，董事會也應與管理階層合作確保參與並妥善運用政府振興經濟計劃。

十，留意激進投資人的威脅：董事會應留意激進投資人帶來的威脅，激進投資人可能在市場恐慌之際從中獲利，因而導致股票價值下跌。

隨著新冠肺炎疫情持續，許多企業的存續仰賴其領導團隊妥善處理危機的能力，董事會則透過幫助高階主管更精準地著眼於因應重點，以協助企業安然度過危機。安永表示，現在是採取行動的時候，一旦度過了眼前的危機，多年後，董事們將可回顧並回想這段讓他們面臨巨大挑戰的歷史。

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