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全球抗疫民調曝光「第一名出爐」！台灣排名第7　日本慘輸吊車尾

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▲▼ 新冠肺炎,日本,東京,口罩,社交距離。（圖／路透）

▲日本在此次調查吊車尾。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，根據新加坡6日最新跨國性的抗疫滿意度調查，全球有23國家地區的人民對該國疫情處理的表現感到不滿意，平均只拿到45分，西方世界的表現比東方世界還要糟糕。數據顯示，大陸人民對政府的滿意度最高，拿到85分奪得第一，越南以77分拿下亞軍，而台灣則是拿到50分，排名第7。

該項調查由獨立民調機構「Blackbox Research」與「Toluna」合作執行。數據顯示，日本在此次調查吊車尾，在政治、企業領導、社區的表現都不佳，都只拿到個位數的分數，加總才獲得16分；同在亞洲地區的香港、南韓表現也不佳，落後排名靠前的大陸、越南一大截。此外，美國、澳洲、義大利、德國、英國、法國的排名全數低於全球平均水準，其中法國更是只有拿到26分，位居全球倒數第2。

▲▼ 新加坡6日最新跨國性的抗疫滿意度調查，大陸人民對政府的滿意度最高，拿到85分奪得第一。（圖／翻攝自獨立民調機構「Blackbox Research」）

▲大陸人民對政府的滿意度最高，拿到85分奪得第一。（圖／翻攝自獨立民調機構網站Blackbox Research

民調機構「Blackbox Research」創始人兼執行長布萊克（David Black）提到，大多數國家與地區的政府都沒有達到人民的期望，大陸人民之所以感到滿意，可能是因為已經步入疫情緩和恢復期；至於被認為在抗疫處置上慢半拍的日本政府，此次民調數據與外界評價一致，包括沒有在第一時間宣布進入緊急狀態等，因此得分較低。

反觀歐美各國，布萊克指出，西方世界所擁有的自信也因為疫情出現裂痕，只有紐西蘭是例外，因為總理阿爾登（Jacinda Arden）的領導力有效抑制疫情擴散，讓紐西蘭得以獲得不錯的評價。

▲▼紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）。（圖／路透）

▲紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）。（圖／路透）

該項調查主要針對國家政治領導（national political leadership）、企業領導（corporate leadership）、社區（community）、媒體（media）4大關鍵指標來做評估，衡量全球23國對政府危機處理工作的看法。該調查期間為4月3日至19日進行，調查全球23個國家1萬2592人，年齡介於18至80歲，統計誤差為3%至6%。

依據分數高至低排名，分別是大陸（85）、越南（77）、阿拉伯聯合大公國（59）、印度（59）、馬來西亞（58）、紐西蘭（56）、台灣（50）、菲律賓（49）、印尼（48）、新加坡（48）、南非（47）、澳洲（43）、美國（41）、德國（41）、英國（37）、墨西哥（37）、泰國（36）、義大利（36）、伊朗（36）、南韓（31）、香港（27）、法國（26）、日本（16）。

▼全球迄今至少有375萬人染疫，累計26.3萬人病逝。（圖／路透）

▲▼ 新冠肺炎,法國,口罩。（圖／路透）

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