中油、台塑、記憶體大廠接連被駭　「反駭客」商機蠢蠢欲動

▲ 駭客攻擊頻傳，資安更受政府重視。（圖／記者張一中攝）

記者李瑞瑾／綜合報導

近日中油、台塑集團、記憶體大廠力成等，接連傳出遭駭客以勒索病毒攻擊，使支付系統及生產線皆一度停擺，業者緊急找來資安專家進廠搶救。而政府國安官員進一步表示，近期有偵測到國際駭客近來針對基礎設施系統、科技產業等展開攻擊，目前國安、資安部門研判可能非個案，甚至可能是針對520台灣總統就職典禮的測試攻擊，已全面提升防護等級。

國泰投信表示，上月份台灣法務部調查局「資安工作站」正式揭牌，在儀式上總統提到「資安就是國安」。目前全球各國政府正積極提高資安設備及人才的投入，例如美國政府在2019年已投入150億美元資安預算，歐盟亦規劃了20億歐元以上的數位經濟保護預算，皆可看出資安的重要性。

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而在疫情期間，根據Google統計，至少有12個國家級駭客組織利用疫情展開攻擊，近來Gmail平均每天要封鎖1,800萬封與肺炎有關的網路釣魚或惡意郵件，資安專家指出，駭客在疫情期間更容易利用吸引人的標題來誘騙，國家與企業在反駭客工作上都要拉起更多重防線，此也更凸顯了專業資安公司的優勢與重要性。

國泰投信經理人游日傑補充，以納斯達克全球網路資安指數為例，在全球重視資安的趨勢之下，其成份股營收成長有望維持高檔，將支撐指數後續表現。目前資安指數維持在20日均線之上，技術面仍強勢，近期美股若因川普言論打壓而下跌，反而是投資人逢低布局好時機。

另外，根據歷史資料來看，網路資安指數每逢大跌，觸底反彈動能十足，上揚趨勢平均能持續22個月，漲幅平均高達106.7%，未來上漲空間仍大。