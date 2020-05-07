亞裔護士被貼標籤「一定有染病毒」　搭地鐵遭惡男攻擊趕下車！

▲紐約地鐵發生亞裔人士被攻擊事件。（圖／資料照，與本新聞無關／路透社）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎疫情肆虐，導致各地出現排華效應，紐約一名亞裔男護士近日搭乘地鐵時，無端遭到另外一名男乘客攻擊，因為對方誤認他是中國人「一定有感染病毒」，所以抓住他的手腕試圖想要把人趕下車。

紐約警方表示，菲律賓裔30歲男護士3日凌晨5時30分在曼哈頓搭乘地鐵時，突然有一名陌生人靠近，還語出威脅，「嘿，中國人，你被感染了」、「你需要去別的車廂，我要打爆這個中國人」，一陣混亂中，他的手腕和肩膀被對方緊緊抓住，試圖想把他整個人推出去。

警方接獲報案後對外公布挑釁男子的照片，該人疑似是西班牙裔，身高約172公分，事發當時頭戴洛杉磯道奇隊球帽以及身著黑色上衣，遭到襲擊的男護士沒有受傷，所以後來沒有就醫，此案目前已交由紐約警局仇恨罪犯罪小組進行調查，暫時未對外公布進一步消息。

Racist brute tries to remove Asian nurse from subway car: cops https://t.co/AgcHeUH280 pic.twitter.com/aWUhw3YHd6 — New York Post (@nypost) May 4, 2020

►我沒有遲到，是時間遲到了！

