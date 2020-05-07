「台灣比全世界任何地方都更像一個國家」　日駐台記者曝防疫成功最大原因

記者陳俊宏／綜合報導

駐台的日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫分析，台灣防範新冠肺炎疫情成功最大的原因，是要感謝中國國家主席習近平，「我想總統卸任之後，應該找個機會好好感謝他一下。」他也認為在這次防疫中，「台灣是比全世界任何地方更像一個國家的國家…這點也是全世界沒有別的國家能夠做到。」

矢板明夫近日在《年代向錢看》政論節目上表示，他個人非常幸運，3月初就被派到全世界最安全的地方台灣；相對台灣來說，日本防疫做得很糟糕，「我的朋友同事每天會發很多照片來，確實是看照片就很傷心，就路斷人稀，包括新宿、淺草、銀座和東京車站完全沒有一個人。」

矢板明夫說，他認為「國家」是當你需要的時候，能夠保護自己國民的生命財產安全，「台灣到底算不算國家？這問題爭論幾十年，每個人心裡都可能有不同答案。但至少我說在最近3、 4個月防疫期間，台灣是比全世界任何地方更像一個國家的國家。」

▼矢板明夫大讚在這次防疫當中，「台灣是比全世界任何地方更像一個國家的國家。」（圖／翻攝蔡英文臉書）

矢板明夫進一步指出，因台灣防疫保護所有人的生命財產，很多國家沒做到這一點；另外，還有很重要的就是台灣現在有400多名感染者，8成是海外歸來，當這些人在海外得病時，台灣給他們提供一個非常安全的港口，他們可以回來受到很有尊嚴、很好的照顧及醫療資療，「這點也是全世界沒有別的國家能夠做到。」

「防疫成功有幾個原因，最大原因非常感謝習近平」，矢板明夫表示，去年8月，習近平把陸客全部斷掉了，本想經濟上制裁總統蔡英文政權，結果把大部分感染源自主切割掉，「所以對蔡英文來說，習近平是命中貴人，多少次都在最關鍵的時候幫助她。我想總統卸任之後，應該找個機會好好感謝他一下。」

矢板明夫表也提到台灣第二個運氣非常好的地方，「現在防疫團隊正好是2003年SARS防疫團隊，大部分的人重合，台灣在SARS累積一個很好的經驗。」

▼「防疫五月天」左起為疾管署副署長羅一鈞、疾管署署長周志浩、衛福部長陳時中、專家諮詢小組召集人張上淳、疾管署副署長莊人祥。（圖／ETtoday資料照）