疫期靠「戴口罩」假扮獄友身分　男囚輕鬆騙過獄警走出監獄

美國芝加哥一座監獄近來發生誇張越獄事件,一名囚犯趁著新冠肺炎疫情期間得配戴口罩之便,竟然和另一名假釋出獄的獄友交換身分,戴上口罩後成功騙過監獄工作人員越獄,事蹟曝光後,當局目前正在追查他的下落。

庫克郡(Cook County)檢察官表示,21歲男囚史考特(Jahquez Scott)2日假冒28歲獄友韓德森(Quintin Henderson)身分,當獄警呼喊韓德森的名字時,他戴著口罩並穿著對方的運動衫成功出獄,後來真正的韓德森現身時,獄方才發現2人已經調包。

韓德森原先辯稱,當時他正在牢房睡覺,搞不太清楚發生了什麼事,不過後來坦承他同意以美元1,000元(約台幣3萬元)酬勞和史考特交換身分,他當初因為毒品問題入獄,如今因為犯下協助和教唆囚犯逃獄罪,被判以美元25,000元(約台幣75萬元)保釋金。史考特目前仍未落網,當局將對此事件展開內部調查。

