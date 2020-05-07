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疫期靠「戴口罩」假扮獄友身分　男囚輕鬆騙過獄警走出監獄

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疫期靠「戴口罩」假扮獄友身分　男囚輕鬆騙過獄警走出監獄。（圖／翻攝自Twitter／FBI Chicago）

▲成功越獄的男子目前仍被通緝中。（圖／翻攝自Twitter／FBI Chicago

記者李振慧／綜合報導

美國芝加哥一座監獄近來發生誇張越獄事件，一名囚犯趁著新冠肺炎疫情期間得配戴口罩之便，竟然和另一名假釋出獄的獄友交換身分，戴上口罩後成功騙過監獄工作人員越獄，事蹟曝光後，當局目前正在追查他的下落。

庫克郡(Cook County)檢察官表示，21歲男囚史考特(Jahquez Scott)2日假冒28歲獄友韓德森(Quintin Henderson)身分，當獄警呼喊韓德森的名字時，他戴著口罩並穿著對方的運動衫成功出獄，後來真正的韓德森現身時，獄方才發現2人已經調包。

韓德森原先辯稱，當時他正在牢房睡覺，搞不太清楚發生了什麼事，不過後來坦承他同意以美元1,000元（約台幣3萬元）酬勞和史考特交換身分，他當初因為毒品問題入獄，如今因為犯下協助和教唆囚犯逃獄罪，被判以美元25,000元（約台幣75萬元）保釋金。史考特目前仍未落網，當局將對此事件展開內部調查。

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