美中關係「失望且挫折」　白宮批北京讓美國人深陷危險

▲白宮新任發言人麥肯內尼談論美中關係。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓6日專電

美國白宮發言人麥肯內尼今天表示，美中關係現在令人失望且挫折。她也維持白宮與國務院一貫立場，指控中國隱匿疫情將美國民眾生命置於危險之中。

美國是全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情最為嚴峻的國家。根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，全美確診病例已超過122萬例，死亡人數超過7萬3000人。

白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）今天在白宮記者會上被問及怎麼看待美中關係現況時表示：「 現在是令人失望且挫折的關係。」 她指出，美國總統川普曾說過，中國某些決定將美國民眾生命置於危險之中，她對此感到非常失望；像是未分享病毒基因序列，直到上海一名教授分享後，當地實驗室即遭到關閉。

麥肯內尼再次提到，世界衛生組織（WHO）在提供病毒可能人傳人資訊動作緩慢，而中國並未充分提供這類訊息。她也指出，中國未讓調查人員進入當地了解情況， 將美國民眾生命置於危險之中，川普對此感到不滿。

過去幾週，包括白宮、國務院在內的美國行政部門紛紛將新冠肺炎疫情全球蔓延矛頭指向中國，川普多次公開表示若非中國隱匿疫情，疫情不會如此糟糕，川普甚至揚言將究責求償。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天在國務院記者會上也嚴詞抨擊中國政府，將全球數十萬人死於新冠肺炎的責任歸咎於中國，他也再度要求中國分享疫情資訊。

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