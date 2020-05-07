北韓士兵「誤觸板機」彈擊南韓哨所！消息人士爆：恐面臨軍法處置

▲金正恩日前登觀察哨所指導對抗賽。（圖／翻攝朝中社）



記者王佩翊／編譯

南北韓非軍事區（DMZ）南韓監視哨所3日突然遭北韓槍彈擊中4發，引發外界熱議。北韓領導人金正恩神隱20日才終於現身，一出現就發生槍擊事件，許多人認為背後原因並不單純。然而根據DAILY NK引述北韓江原道軍方消息報導，此次槍擊事件並非北韓官方蓄意為之，是哨兵在交接時誤觸板機，而相關人員恐怕也將面臨處分。

根據DAILY NK引述北韓軍中消息人士報導，3日清晨的哨所彈擊事件純屬意外。消息人士稱，「沒有明確的意圖，只是在交接的過程中，因哨兵動作不熟悉所造成的事故」、「事故發生後，該軍團也已下達指令，要求加強注意執行哨所任務，並且要求士兵應確實熟練處理自己的武器與相關技術器材。」

消息人士表示，事發之後，該軍團恐將面臨上級督導查驗，除了誤發子彈的哨兵外，軍隊內部的士兵、軍團、師團、哨所區分隊長、政治責任人、責任保衛指導員等恐怕都難逃處分。

對此，有人質疑，如果彈擊事件只是意外為何會剛好擊中南韓哨所。消息人士表示，北韓軍方規定，在任何狀況下，哨所槍枝必須一直對著南韓目標物，因此即使當天濃霧瀰漫，視線不良，誤發的子彈仍能擊中南韓哨所。

消息人士也說，北韓之所以在意外事件後也沒有通知南韓詳細情形，是因為如果向敵人發送通知函，可能會讓北韓人民軍產生「南北和平」的錯覺，另外，如果發送通知，就等同於在南韓面前承認自己的疏失，說不定會讓南韓覺得「有機可趁」。

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