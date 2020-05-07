水庫蓄水率剩二成　台水：台南、高雄今起夜間減壓供水

▲台水六區處指出，南部地區水庫集水區未有明顯降雨，主要水庫蓄水情況不佳， 5月7日起於台南、高雄地區實施第一階段限水措施。（圖／台水提供）

記者林淑慧／台北報導

今年春雨降雨量僅去年六成，全國各地水庫蓄水率約二至五成，經濟部水利署、台水公司宣佈，自今（7）日起台南及高雄地區轉換水情燈號至黃燈，並於夜間減壓供水，由於民眾多已自備水塔，預計影響不大。

經濟部水利署本周召開旱災應變小組會議，官員表示，依據氣象預報資料，本周末及下周一各地有降雨機率，將把握降雨加強節水調配及引水蓄存水庫，並透過區域水源調度、啟動備援井、伏流水及適時人工增雨，以確保各地區供水無虞。

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▲台水六區處指出，南部地區水庫集水區未有明顯降雨，主要水庫蓄水情況不佳， 5月7日起於台南、高雄地區實施第一階段限水措施。（圖／台水提供）

依據水利署統計，去年12月至今，主要集水區降雨量不及去年同期六成。不過水利署官員強調，因為現在是枯水期最末期的關係，因此降雨雖少，實際水量卻沒減少那麼多，台水公司積極辦理區域調度及各項備援措施，至今供水尚稱穩定。

台水公司表示，內部成立旱災災害緊急應變小組，滾動檢討各項供水措施，於每日22時至翌日6時為離峰減壓時段，由於各用戶已自備水塔影響不大；不過，管線末端及高地區用戶水壓較為不穩，建議在減壓供水時段前，提前儲水備用。

經濟部表示，依據中央氣象局預估，今年5月雨量正常至偏少，6、7月接近正常，而對南部地區重要之梅雨可能於5月中下旬來臨，為加強因應，水利署將持續提升水情監控與應變強度，確保供水穩定。