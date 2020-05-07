日圓匯價創近2個月新高！中美角力再起引日圓升值　換新台幣5萬損失2千元

▲ 日圓匯價走高。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

日圓匯價來到近2個月以來高點！根據台銀今（7）日上午牌告的外幣現金賣出匯價，日圓來到0.2852元，哈日族若是今天要拿新台幣5萬元換日圓，相較2月的低點匯價，如今換到的錢足足蒸發了近7,000日圓，等於損失了新台幣約2,000元。

Fxstreet分析指出，美國總統川普對先前與中國大陸達成的貿易協議上的表現表示懷疑。他表示，不確定中國大陸是否會保留該貿易協議。此後，白宮發表的聲明對美中關係表示「沮喪和失望」，而美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）則暗示要干預中港事務。事態的發展再次激起了貿易戰的擔憂，這種擔憂曾給市場的風險情緒帶來沉重的下行壓力，考慮到冠狀病毒（COVID-19）的災難，這次可能會更加激烈。儘管東京沒有任何重要數據要發布，但其匯率對最新風險催化劑的反應將是關鍵。

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看到彭博匯率，日圓兌美元匯率來到106.27日圓兌1美元，是三月中旬以來高檔價位。

另外，根據台銀今日上午牌告的日圓現金賣出匯價，日圓來到0.2852元，是3月17日匯價0.286以來新高。

哈日族若拿新台幣5萬元換日圓，今天可以換到17萬5,315日圓；相較2月20日的低點匯價0.2743，當時可以換到18萬2,282日圓，荷包足足縮水了近7,000日圓，等於損失了新台幣約2,000元。

匯率隨時變動，如果哈日族計畫在未來赴日遊玩，想先換日元備著的話，最好避開高點換匯，以免傷了荷包！