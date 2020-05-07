不畏道瓊跌近1％　台股早盤上漲45點、站上10800點

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

美中貿易戰不確定性再起，市場態度轉為觀望，美股道瓊、標普指數收盤下跌，科技股為主的那指、費半則是收漲。台股今（7）日開盤小漲3點、以10778點開出。

截至上午9點02分，加權指數來到10820點、上漲45點。

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蘋概三王中，台積電（2330）以294.5元開出、下跌0.5%；股王大立光（3008）以4095元開出、上漲0.49%；鴻海（2317）開在平盤74.5元、上漲0.27%。

美國總統川普為美中貿易協議投下不確定性，加上數據顯示美國民間雇主4月資遣約2000萬名員工，凸顯2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情對經濟的衝擊，美股跌多漲少。川普表示，大約一或兩週內他就能報告，中國大陸是否依照兩國1月簽署的第一階段貿易協議履行義務；他在白宮會議上告訴記者，中國大陸可能有也可能沒有遵守貿易協議。

美股道瓊指數下跌218.45點，或0.91%，收23,664.64點；標普500指數下跌20.02點，或0.7%，收2,848.42點；那斯達克指數上漲45.27點，或0.51%，收8,854.39點；費城半導體指數上漲18.25點，或1.08%，收1,707.75點。