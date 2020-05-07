已知200種新冠病毒變異！　倫敦研究「去年底中國傳開」：初期就已擴散全球

▲新冠病毒相當活躍，至今仍在不斷變異。（圖／翻攝自unsplash）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國倫敦一組基因研究團隊周三（6日）表示，他們針對7500名感染者進行樣本分析，發現新冠病毒於去年10月至12月在中國出現後，便以極快的速度散播至人類身上以及全世界，而且至今仍在不斷變異。

路透社報導倫敦大學基因研究機構的科學家們，在《傳染病分子流行病學和進化遺傳學雜誌》上發表發現，他們透過系統發育推理發法推估，其實新冠病毒的大流行早在2019年10月6日，至同年12月11日之間就已經發生，也是在同一個時機，病毒變異並傳染到人類身上，而發生地點在中國境內。

共同領導研究團隊的貝勒克斯（Francois Balloux）指出，2019新冠病毒過去一直不斷變異，至今也在持續便易當中，已經有將近200種新冠病毒的變異被發現。他根據這項發現推定病毒在大流行初期，其實早就已經快速擴散至世界各地。

「所有的病毒都是自然變異，」貝勒克斯表示，「它們自己變異並不是什麼壞事，也沒有任何證據顯示新冠病毒的變種，比預期中的快或慢。目前為止，我們不能說新冠病毒是否變得更危險、更具傳染性。」

中國科學家於3月發表的研究文章指出，可能有2種新冠病毒在當地引發感染，還有更多種更具侵略性及感染性，另一種則是較為溫和。