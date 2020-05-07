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武漢實驗室風波掀起「美中大戰」　陰謀論爭議始末一次看

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▲▼ 武漢病毒研究所被指控，就是洩漏新型冠狀病毒的源頭。（圖／翻攝自武漢病毒研究所官網）

▲武漢病毒研究所擁有P4生物實驗室。（圖／翻攝自武漢病毒研究所官網）

記者丁維瑀／編譯

新冠肺炎（COVID-19）至今奪去26萬人性命，國際社會也紛紛討論病毒的起源。事實上，疫情已經掀起美中另一場大戰，美國總統川普曾暗指病毒來自武漢實驗室，中方則回應根本是「抹黑中國」，雙方都不願退讓。以下為CNN整理的爭議始末。

美國總統川普（Donald Trump）與國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）近期都曾暗示，新冠病毒源自武漢一處實驗室，川普還自稱「看過證據」。這些說法迅速招致中國反擊，中方認為川普抹黑中國，藉此增加自己的連任機會。如今，美中陷入口水戰，讓原本就緊張的關係蒙上陰影。

中方如何反應

中國外交部發言人華春瑩6日表示，川普的行為是一種抹黑中國的政治策略，旨在替大選前的共和黨鋪路。她說，中方已經受夠這種伎倆，「我們敦促美國停止散播假消息或誤導國際社會，美方應處理自己的問題，應對境內的大流行。」

▲▼中國外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國外交部發言人華春瑩回嗆美方。（圖／達志影像／美聯社）

華春瑩強調，這些事情應該由科學家處理，而不是受到政客影響，此外，蓬佩奧稱病毒來自武漢實驗室，卻沒拿出任何證據，因為他根本沒有證據。同時，中國官媒也加大批評力道，指責美國推卸責任，蓬佩奧「邪惡」又「瘋狂」。《新華社》還稱蓬佩奧是騙子。

北京多次重申，目前還未有關於病毒起源的結論；面對國際社會要求展開獨立調查，中方現階段也不願配合。CNN指出，中國在處理疫情方面受到批評，尤其是傳染初期，多次被指責施壓吹哨者、太慢通報國際組織有關疫情的嚴重性。

回到3月，中國外交部發言人趙立堅的「陰謀論」一度惹惱川普，當時他在推特寫道，病毒可能是美軍帶到中國。如今，追溯病毒起源已成為中方敏感的課題。

科學家站在哪一邊

至今為止，多數科學家都否認新冠病毒為人造，是否從武漢實驗室外洩，則還需要詳盡的研究。27名公衛專家2月曾在知名醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）譴責陰謀論，且根據科學證據，可以得出有力結論，新冠病毒源於自然。

有著「美版阿中部長」稱號的白宮抗疫權威佛奇接受訪問時，也認為目前的證據並不能稱病毒為人造，疫情不是刻意操縱的結果。另一方面，美英澳頂尖傳染病學者曾於3月17日在自然醫學期刊（Nature Medicine）發表研究指出，根據基因數據的對比分析，新冠病毒不大可能來自實驗室，「分析清楚表明，SARS-CoV-2不是實驗室產物，也不是刻意操縱的病毒。」

許多專家認為，此種病毒可能源於蝙蝠，接著從可能是穿山甲的中間宿主轉移到人類身上。中國當局起初則把疫情連結到武漢的野味市場，部分確診患者曾造訪此地或在這工作。

武漢華南海鮮批發市場。（圖／達志影像／美聯社）

▲武漢華南海鮮批發市場。（圖／達志影像／美聯社）

然而，病毒是否真的來自市場，還有待商榷。中國科學家1月曾在《刺胳針》發表文章，發現首批41名確診患者中，只有27人接觸過市場。

解謎武漢病毒研究所

川普口中的實驗室，隸屬於武漢病毒研究所（Wuhan Institute of Virology），由中國科學院所管理。這是中國唯一配備最高安全第四等級（BSL-4）的實驗室，旨在研究世上最危險的病原體；這些病原體通常有著高傳染的風險、致命且沒有治療方法，比如冠狀病毒。

時間拉回2002與2003年，當時SARS疫情嚴重衝擊中國與其他亞洲國家，痛失許多性命後，中方便成立BSL-4實驗室，用來鑑定、研究與發展相關藥物與疫苗，致力替未來潛在的疫情做好準備。

據了解，武漢國家生物安全實驗室（簡稱武漢P4實驗室）是在法國的幫助下成立，直到2014年底完工，並於2018年1月全面啟用。當時政府文件流露滿滿喜悅之情，期望這座實驗室能帶來美好願景，「中國科學研究人員可以在自己的實驗室，研究世上最致命的病原體。」

武漢病毒研究所首席病毒學家石正麗多年研究各種蝙蝠衍生的冠狀病毒，還獲得「蝙蝠女」的稱號，團隊也致力探討冠狀病毒疫情。石正麗與成員2月在《自然》（Nature）期刊發表報告，發現2019新冠病毒的基因排序，與一種蝙蝠中的冠狀病毒序列有96%相似度。

疑點從何而來

武漢病毒研究所距離華南海鮮市場約12公里，促使謠言不斷傳出，社群媒體上不少未經證實的帳號聲稱，有研究人員被蝙蝠咬，因此感染；也有說法指所內一名畢業生為零號病人；甚至有陰謀論指，實驗室替中國軍方製造生化武器，過程中病毒不小心外洩。

面對一波又一波的謠言，石正麗2月強調，她以自己的性命作為擔保，研究所與疫情爆發一點關係也沒有。

然而，直到4月中旬，《華盛頓郵報》報導兩份2018年的外交電報，美國務院曾警告武漢實驗室的安全性與管理方面的疏漏，該所再次成為焦點。

▲▼美國總統川普戴著護目鏡視察口罩工廠。（圖／路透）

▲尋求連任的川普面臨疫情壓力。（圖／路透）

川普政府近來一直在調查病毒源自實驗室的可能性，釐清病毒是否不慎外洩。不過，美國國家情報總監上周發布聲明指出，美情報界同意，新冠病毒並非人造，也不是經由基因改造而來。同時，五眼聯盟成員國分享的情報也顯示，病毒極不可能來自實驗室，而是源於中國的市場。

來自五眼聯盟的另一個消息則稱，病毒仍有可能來自實驗室，但目前並未掌握合理的證據，「市場顯然是爆發疫情的地點，但仍不清楚病毒如何進入市場。」

 

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