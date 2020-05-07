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美股道瓊下跌218點　台指期開盤跌13點

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▲美股道瓊上漲 372.68 點。回頭看台指期今（7）日開盤上漲 點，來到 點。（圖／路透）

▲美股道瓊下跌 218.45 點。回頭看台指期今（7）日開盤下跌 13 點，來到 10,736 點。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

美國總統川普表示，將在大約一至兩個星期內報告，中國大陸是否履行第一階段貿易協議規定的義務，導致美股四大指數於高點回落，標普、道瓊指數雙雙收跌。回頭看台指期今（7）日開盤下跌 13 點，來到 10,736 點。

美股道瓊指數下跌 218.45 點，或 0.91%，收 23,664.64 點。標普 500 指數下跌 20.02點，或 0.70%，收 2,848.42點。那斯達克指數上漲 45.27 點，或 0.51%，收 8,854.39 點。費城半導體指數上漲 18.25 點，或 1.08%，收 1,707.75 點。

請繼續往下閱讀...

亞特蘭大 Fed 的 GDP 追蹤數據顯示，第二季美國經濟正在以 17.6% 的速度萎縮。

美國勞工部週五將發布更全面的 4 月非農就業報告。聖路易斯 Fed 分行總裁布拉德 (James Bullard) 預測，4 月非農將是有史以來最糟糕報告之一。

Horizon Investment Services 執行長 Chuck Carlson 表示，三月份我們經歷了股市戲劇性的下跌，四月戲劇性反彈。因此未來三到六個月，市場表現將劇烈波動並不奇怪。

截至今早8：47，台指期下跌 23 點，來到 10,726 點。

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