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痊癒患者又復陽！　WHO解答「肺部排出死細胞過程」：還不確定抗體何時失效

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▲▼新冠肺炎,巴西,聖保羅。（圖／達志影像／美聯社）

▲許多人擔心即使是康復有抗體的患者，也有可能再次感染。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

新冠肺炎爆發至今已過120天，過去聽到不論中國、南韓等都有「復陽」病例。對此，WHO的發言人及專家都解釋，這種情況通常是身體免疫系統在排除肺部的死細胞，才會讓測試結果出現復陽情況，並非二次感染。

南韓衛生官員4月曾通報超過100的相關案例，擔心已經痊癒的病人會再度感染，將造成防疫更大的困難。若的確有二次感染的機會，或是風險很大，專家先前提出的群體免疫（herd immunity）便形同無望。

世衛組織（WHO）發言人特別針對南韓案例向法新社釋疑，WHO有注意到相關情況，而根據非常近期的相關數據，這些被誤診為復陽的病人，都是在經歷一個把肺部中的廢棄物排出的康復階段。

研究顯示感染新冠病毒的患者，身體免疫系統通常會在痊癒一周之後，開始製造出抗體，有些甚至在出現症狀時就開始製造。

WHO流行病學專家范柯霍夫（Maria Van Kerkhove）告訴BBC，至於為何有些康復的患者再經過數天至數周後，還會出現陽性情況，其實是和肺病的痊癒過程有關。她說肺部在自癒過程中，會把死去的細胞排出，而當死細胞上升到喉部和口腔的時候，就容易檢測出其中的病毒。

范柯霍夫強調，這些死細胞中的病毒已經不具傳染性，也不會讓原宿主二次感染，所以不必太過擔心。而康復的病人是否都具有抗體，能對抗強大的新冠病毒不受二次感染，范柯霍夫則表示病人在痊癒後，體內的確會有至少2到3周的抗體，但這抗體何時會失效，抑或是永久免疫，都還在摸索確認的階段。

為了盡早釐清這種複雜情況，WHO專家表示他們需要有系統地蒐集康復患者的樣本，「我們也需要知道，這是不是代表他們會把病毒傳染給別人，體內有活病毒，不代表就醫定會傳染給其他人。」

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