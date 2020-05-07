西班牙疫情趨緩「緊急狀態再延2周」　總理苦搏反對派支持奏效

▲西班牙新冠肺炎疫情趨緩，逐步解禁的同時延長緊急狀態。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

西班牙國會6日投票決定，將現行全國緊急狀態自10日起再度延長2周，持續對抗新冠肺炎疫情，允許政府在逐步鬆綁禁令的同時，持續控管人民行動。總理桑傑士（Pedro Sánchez）認為，「解除緊急狀態將是個完全不可原諒的錯誤」。他也透露，多虧緊急狀態法令，要分發給企業與個人的數十億元援助款項才能夠被釋出。

綜合《路透社》、《中央社》報導，西班牙國會6日以178票贊成、75票反對、97票棄權的票數表決通過，將原本預計9日晚間到期的全國緊急狀態再度延長2周，10日生效，此舉將允許當局在逐步鬆綁封鎖令的同時，持續控制人民行動。這將是西國第4次延長緊急狀態。

▲西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）表示，解除緊急狀態將是個不可原諒的錯誤。（圖／路透）



桑傑士在國會演講時表示，「解除緊急狀態將是個完全不可原諒的錯誤」。他提到，多虧緊急狀態法令，用以補助企業、個人的數十億援助款項才能夠被釋出，「如同我們正要開始看見光明以及道路的盡頭，政治不能成為那條鎖鏈上缺失的一環。」

西班牙4年來已經歷4次大選，政治環境分裂，桑傑士的弱勢聯合政府如何博取反對派支持，找出脫離封鎖的最佳方法，成為一大考驗。雖然反對黨人民黨（ People' s Party ）棄權，但他仍成功博得右派巴斯克民族主義黨（PNV）以及公民黨（Ciudadanos）的票數，延長緊急狀態。

西班牙累計22萬例、2.5萬死，3月中旬起實施嚴格封鎖令，如今防疫獲得成果，6日僅通報244死，遠低於4月初高峰期時每日將近1000人死亡的紀錄，如今逐漸鬆綁禁令，民眾已經可以外出運動，部分小型企業也重新營運。但防疫禁令也導致經濟重創與大量失業，2020年第一季經濟成長縮水5.2％，政府數據預估，強烈依賴旅遊業的經濟今年可能縮水高達9.2％。

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