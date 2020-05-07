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川普態度髮夾彎…宣布白宮防疫小組「無限期運作」：表現超棒！

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▲▼美國總統川普戴著護目鏡視察口罩工廠。（圖／路透）

▲美國總統川普改口宣布白宮防疫小組「無限期」運作。圖為川普戴著護目鏡視察口罩工廠。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普5日透露，將在未來幾周逐步解散白宮冠狀病毒工作小組（White House Coronavirus Task Force），以利重啟經濟，引發外界擔憂。他隔（6）日卻改口表示，防疫小組表現非常出色，因此將會「無限期」持續運作，並適時增減成員，關注疫苗開發與重啟經濟的議題。

川普6日發布推文表示，由副總統潘斯（Mike Pence）領導的白宮冠狀病毒工作小組在提供呼吸器、口罩與檢測體系等方面取得重大成果，「在大量、高度複雜資源的方面表現得非常棒」，「由於這項成功，工作小組將會持續無限期地關注於安全，以及再次開放我們的國家。」

川普透露，工作小組將會適時增減成員，未來目標關注開發疫苗、治療方法以及重啟經濟。根據CNBC，他被問及態度為何180度大轉變時說，「我以為我們可以更早結束，但我直到昨天開始談到結束時，才知道這個工作小組有多受歡迎。它獲得社會大眾的讚賞。」

川普5日表示，將在未來幾周逐步解散白宮防疫小組，「我們不能讓國家在未來5年都保持關閉」，引發病毒進一步擴散的擔憂。他對此表示，就算小組解散，也會繼續掌握衛生官員與其他專家的建議，隔日卻又改口宣布防疫小組「無限期」持續運作。


►美死亡數恐翻倍　川普只想重振經濟…宣布逐步解散疫情小組

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

 

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