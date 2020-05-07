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美國務卿挺台參與WHA：譚德塞有權力發邀請函

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▲▼國務卿蓬佩奧出席AIPAC會議。（圖／路透）

▲國務卿蓬佩奧。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓6日專電

世界衛生大會(WHA)即將到來，美國國務卿蓬佩奧今天現身國務院，呼籲世界各國支持台灣以觀察員身分參與WHA。蓬佩奧也向世衛秘書長譚德塞喊話，要求譚德塞發邀請函給台灣。

今年WHA預定18日以視訊方式舉行，台灣積極爭取受邀以觀察員身分出席。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天在媒體簡報會中表示，他呼籲包含歐洲等世界各國，支持台灣以觀察員身分參與WHA及其他相關聯合國活動。

蓬佩奧並向世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）喊話，要求譚德塞向台灣發出邀請函，參加5月的WHA。

蓬佩奧強調：「譚德塞有權力這麼做（發邀請函），他的前任官員過去多次這麼做過。」

蓬佩奧過去也曾發言挺台參與WHA。蓬佩奧3月30日與記者進行電話簡報時，被問及支不支持台灣取得WHA觀察員身分。他當時表示，將盡全力協助台灣在與其內部事務相關的國際組織中，取得「適當角色」。

為了協助台灣爭取參與WHA，美國國務院國際組織事務局1日在推特（Twitter）連發多則推文，稱讚台灣防疫工作為全球典範，並發聲支持台灣參與WHA。事務局同時也發起#TweetForTaiwan（推文挺台灣）活動，呼籲各界一起將台灣「推進」WHA。

活動獲得美國國際開發總署（USAID）代理署長巴薩（John Barsa）、美國國務院西半球事務局代理助卿柯札克（Michael Kozak）及多位美國國會議員等響應。

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