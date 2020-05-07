挺台參與世衛　美駐聯大使：世界應聽到台灣專業

▲美國駐聯合國大使克拉夫特表示台灣應參與WHA，因為世界值得聽取台灣防疫專業。。（圖／路透社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓6日專電

世界衛生大會（WHA）將登場，美國國務卿蓬佩奧今早現身國務院，親聲力挺台灣參與。美國駐聯合國大使克拉夫特隨後呼應表示台灣應參與WHA，因為世界值得聽取台灣防疫專業。

今年WHA預定18日以視訊方式召開，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天在媒體簡報會中公開呼籲，世界各國應支持台灣以觀察員身分參與WHA。他並向世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）喊話，要求譚德塞發邀請函給台灣。

▲美國駐聯合國大使克拉夫特表示台灣應參與WHA，因為世界值得聽取台灣防疫專業。（圖／翻攝自推特／@USAmbUN）

美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）隨即推文呼應蓬佩奧言論。克拉夫特呼籲，世衛應讓台灣出席這屆WHA，他並強調：「世界值得聽取台灣應對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的專業知識。」

美國國務院西半球事務局代理助卿柯札克（Michael G. Kozak）不只轉推克拉夫特推文，並將推文內容翻譯成西班牙文，盼能觸及更多民眾。

美國駐聯合國代表團（US Mission to the UN）1日也推文表示，聯合國成立目的是提供一個容納所有聲音、歡迎多元意見及觀點並推廣自由的場域。代表團指出：「禁止台灣踏入聯合國場所不只冒犯驕傲的台灣人民，更有辱聯合國自身原則。」

新冠肺炎肆虐全球，全世界確診數突破370萬例，死亡近26萬人。雖然鄰近中國，台灣成功抑制疫情擴散，截至發稿為止只有439例確診，6例死亡案例；此外，台灣自4月開始，一連展開3波國際人道援助，共援贈超過2000萬片口罩給歐美及其他受疫情嚴重衝擊的國家。

共和黨籍參議院外交委員會主席里契（Jim Risch）今天推文表示，感謝台灣再度援贈美國228萬片口罩，其中10萬片將會分給他的選區愛達荷州。參議院外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）昨天也特別錄製影片，對台灣捐贈口罩表達感謝。

里契表示：「台灣再次證明，在對抗疫情上其是真正的領袖及夥伴，台灣應獲得認可並參與WHA。」里契並在推文最後加上#TaiwanCanHelp（台灣能幫忙）的標籤。