　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

挺台參與世衛　美駐聯大使：世界應聽到台灣專業

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼川普欽點駐加大使克拉夫特（Kelly Craft），任聯合國大使。（圖／路透社）

▲美國駐聯合國大使克拉夫特表示台灣應參與WHA，因為世界值得聽取台灣防疫專業。。（圖／路透社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓6日專電

世界衛生大會（WHA）將登場，美國國務卿蓬佩奧今早現身國務院，親聲力挺台灣參與。美國駐聯合國大使克拉夫特隨後呼應表示台灣應參與WHA，因為世界值得聽取台灣防疫專業。

今年WHA預定18日以視訊方式召開，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天在媒體簡報會中公開呼籲，世界各國應支持台灣以觀察員身分參與WHA。他並向世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）喊話，要求譚德塞發邀請函給台灣。

▲▼美國駐聯合國大使克拉夫特表示台灣應參與WHA，因為世界值得聽取台灣防疫專業。（圖／翻攝自推特／@USAmbUN）

▲美國駐聯合國大使克拉夫特表示台灣應參與WHA，因為世界值得聽取台灣防疫專業。（圖／翻攝自推特／@USAmbUN）

美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）隨即推文呼應蓬佩奧言論。克拉夫特呼籲，世衛應讓台灣出席這屆WHA，他並強調：「世界值得聽取台灣應對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的專業知識。」

美國國務院西半球事務局代理助卿柯札克（Michael G. Kozak）不只轉推克拉夫特推文，並將推文內容翻譯成西班牙文，盼能觸及更多民眾。

美國駐聯合國代表團（US Mission to the UN）1日也推文表示，聯合國成立目的是提供一個容納所有聲音、歡迎多元意見及觀點並推廣自由的場域。代表團指出：「禁止台灣踏入聯合國場所不只冒犯驕傲的台灣人民，更有辱聯合國自身原則。」

新冠肺炎肆虐全球，全世界確診數突破370萬例，死亡近26萬人。雖然鄰近中國，台灣成功抑制疫情擴散，截至發稿為止只有439例確診，6例死亡案例；此外，台灣自4月開始，一連展開3波國際人道援助，共援贈超過2000萬片口罩給歐美及其他受疫情嚴重衝擊的國家。

共和黨籍參議院外交委員會主席里契（Jim Risch）今天推文表示，感謝台灣再度援贈美國228萬片口罩，其中10萬片將會分給他的選區愛達荷州。參議院外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）昨天也特別錄製影片，對台灣捐贈口罩表達感謝。

里契表示：「台灣再次證明，在對抗疫情上其是真正的領袖及夥伴，台灣應獲得認可並參與WHA。」里契並在推文最後加上#TaiwanCanHelp（台灣能幫忙）的標籤。

ET快訊
高嘉瑜自曝司法院祕書長深夜打8通電話大罵　氣問：我好欺負？
9分鐘全都錄！美髮師和男客「店內直接來」　夫兒媳手機LIVE
譚德塞被問「親邀台灣入WHA？」神反應曝光　法務狂跳針
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國務卿私帳曝父親手術併發症過世　未透露是否染新冠肺炎

川普態度髮夾彎…宣布白宮防疫小組「無限期運作」：表現超棒！

美7.3萬死持續攀升！　川普認「開國以來最慘」：比珍珠港和911事件還要嚴重

美國務卿再談「武漢實驗室外洩病毒」：美國還不確定　但2種說法都是事實

川普為美中貿易協議添變數　美股跌多漲少

全球破374萬確診、26萬死　義大利持續攀升

美解封重回崗位問題多！可能遇「工作卻沒錢拿」　11條Q＆A全解答

美國務卿挺台參與WHA：譚德塞有權力發邀請函

挺台參與世衛　美駐聯大使：世界應聽到台灣專業

美國務卿：中國本可避免全球數十萬死　隔空喊話譚德塞邀台灣入WHA

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

《認識的哥哥》兒童節特輯超爆笑　「哥哥懂女生的心嗎？」上演「小學生的世界」

8K縮時影片紀錄百岳雲海、流星雨　他花4年跑10萬公里看見台灣的美

婁峻碩遭問愷樂感情求饒「問我的」　自爆手機密碼..不怕凡凡看

多技能萌賓士張手「開花花」❤　網哭：我們家只會叫我開罐罐...

美國務卿私帳曝父親手術併發症過世　未透露是否染新冠肺炎

川普態度髮夾彎…宣布白宮防疫小組「無限期運作」：表現超棒！

美7.3萬死持續攀升！　川普認「開國以來最慘」：比珍珠港和911事件還要嚴重

美國務卿再談「武漢實驗室外洩病毒」：美國還不確定　但2種說法都是事實

川普為美中貿易協議添變數　美股跌多漲少

全球破374萬確診、26萬死　義大利持續攀升

美解封重回崗位問題多！可能遇「工作卻沒錢拿」　11條Q＆A全解答

美國務卿挺台參與WHA：譚德塞有權力發邀請函

挺台參與世衛　美駐聯大使：世界應聽到台灣專業

美國務卿：中國本可避免全球數十萬死　隔空喊話譚德塞邀台灣入WHA

好萊塢飛車傳奇影星Steve McQueen「雪佛蘭露營車」登上拍賣　

大口吃肉也能瘦身？　養師點名3健康疑慮別忽略

79歲老婦遭活活「倒進去」墓穴！　警挖墓竟聽見微弱聲音...

Off-White新款靴子超像「瑞士起司」　買下整套還能變身起司超人

吳青峰唱自己的歌被恩師林暐哲告，法院判他勝訴的原因

防疫期間，聞不到咖啡或紅酒香要小心 !

達美航空市值減少13億美元，對巴菲特來說微不足道

王毓琪／從殺警無罪案測量我們與法律的距離

美國務卿私帳曝父親手術併發症過世　未透露是否染新冠肺炎

近6周4次採檢都陽性　迪巴拉終於戰勝新冠肺炎！

雲林翁臥軌被自強號撞成碎屍塊　警方一查竟發現驚人「殺妻內幕」

國際熱門新聞

金正恩「真身＆替身」交談畫面曝光　臉頰圓潤度100％相似

邀台灣參與WHA？　譚德塞直接不答

疫情封城悶壞渣男　色情報復激增

即／印尼班達海發生規模7.3地震

回顧金正恩8年前青澀舊照　網驚：當年帥

保姆慘遭變態雇主「剁成碎肉放BBQ肉架烤」

支持率59％　普丁民調創史上最低

美國務卿：中國本可避免全球數十萬死

「推文挺台灣」全球排名出爐！第一名嚇到台灣人：沒想過

養豬男爽中1.17億元彩券！4年後現況曝光

女詭異被鱷魚迷住　淡定入水慘死

病毒來自蝙蝠　何大一：為什麼是武漢？

中國大使：戰勝疫情前不邀專家調查病毒源頭

挺台參與世衛　美駐聯大使：世界應聽到台灣專業

更多熱門

相關新聞

美國務卿：中國本可避免全球數十萬死

美國務卿：中國本可避免全球數十萬死

美國國務卿蓬佩奧先前質疑新冠肺炎（COVID-19）病毒來自武漢的實驗室，在美國當地時間6日他再度抨擊中國政府，原本可以避免造成全球數十萬人（26萬1517例死亡）染病死亡，現階段仍希望中方可以分享相關的疫情資訊，例如病毒分離株，「實話說，要求資訊透明化與政治無關，這是挽救美國人民生命的需求，畢竟病毒仍是一種持續的威脅。」

獲梅克爾政府同意　德甲5/15復賽

獲梅克爾政府同意　德甲5/15復賽

王世堅痛批紓困之亂「刁民」：這是刁難人民

王世堅痛批紓困之亂「刁民」：這是刁難人民

1萬元紓困之亂　吳子嘉：救命錢計較什麼！

1萬元紓困之亂　吳子嘉：救命錢計較什麼！

習近平：新冠肺炎還有很大不確定性！

習近平：新冠肺炎還有很大不確定性！

關鍵字：

新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

27歲男保護女友致人重傷！被判入獄3年

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

269旅3起自殺　其中1起竟是「死因不詳」

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

Joeman總資產「全台灣前1%」28歲賺千萬

國三女午夜16F墜亡！爸媽淚：老師害的

刀抵大腿逼去廁所！檳榔西施「吐7字」搶匪嚇逃

蕭敬騰爆求婚經紀人「MARRY ME」道具曝光！

美髮師和男客店內直接來　夫、兒、媳4人手機LIVE目睹

周揚青被酸「這麼快就找新男友」酒吧拍美照洩關係

沒本事管自己老公還罵張庭！林瑞陽前妻遭辱罵

劉樂妍砸百萬MV被曝光：我要扔掉，這是垃圾

單親少年打工3個月慘遭凌虐　全身被BB彈打成蜂窩！

更多

最夯影音

更多
誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊
女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面