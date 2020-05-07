　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國務卿：中國本可避免全球數十萬死　隔空喊話譚德塞邀台灣入WHA

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧先前質疑新冠肺炎（COVID-19）病毒來自武漢的實驗室，在美國當地時間6日他再度抨擊中國政府，原本可以避免造成全球數十萬人（26萬1517例死亡）染病死亡，現階段仍希望中方可以分享相關的疫情資訊，例如病毒分離株，「實話說，要求資訊透明化與政治無關，這是挽救美國人民生命的需求，畢竟病毒仍是一種持續的威脅。」

▲▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

▲蓬佩奧再度呼籲中國政府公開疫情資訊。（圖／路透，下同）

蓬佩奧（Mike Pompeo）在6日的國務院記者會上再次對中國政府發表談話，他先是提到武漢中心醫院急診科主任艾芬以及「疫情吹哨人」醫師李文亮，這些人在2019年12月底曾於網路上分享新冠肺炎相關資訊，當時中國政府已經看到即將到來的公衛危機，「他們知道，中國本來可以避免全球數十萬人的死亡，也可以避免全球陷入經濟危機，但是他們選擇掩蓋武漢的疫情，甚至下令在1月3日銷毀病毒樣本。」

「直到今日已經過了120天，中國仍拒絕分享疫情相關訊息，例如病毒分離株、有關2019年12月間染病的患者資訊等等。」蓬佩奧強調，要求中國政府透明化與政治無關，這是一個挽救美國人民生命的需求，畢竟新冠病毒至今仍是一種持續的威脅，如果詢問紐約市的醫療人員們，相信他們也會同意這一點，「我們希望各國可以迅速、可靠地分享資訊，無論是現在還是未來，我們需要可靠的合作夥伴。」

▲美國,加州,洛杉磯,新冠肺炎,檢測。（圖／路透）

▲美國目前仍是全球新冠肺炎疫情最嚴重的國家，累計已有121萬9952例確診。

蓬佩奧表示，假如中國需要技術協助，美國很樂意提供幫助，新冠病毒是各國當前最迫切需要找出答案的問題，同時也要避免未來再次爆發大流行，這就是為什麼美國一直希望中國公開疫情資訊的原因之一，「因為疫情有可能再次發生。」

此外，蓬佩奧也不忘在記者會上向世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）喊話，應該邀請台灣以觀察員的身分參加5月舉辦的世界衛生大會（WHA），「因為他有權這樣做」，世衛前任秘書長也曾多次這麼做。

ET快訊
刀抵大腿逼去廁所！檳榔西施「吐7字」　搶匪嚇傻逃到小琉球
周揚青被酸「這麼快就找新男友」　酒吧拍美照洩關係…老闆爆是高
快訊／印尼東部班達海　晚間發生規模7.3地震
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

被問「親邀台灣入WHA？」譚德塞直接不答　法務幫解釋：決定權在各國政府

全球破374萬確診、26萬死　義大利持續攀升

美解封重回崗位問題多！可能遇「工作卻沒錢拿」　11條Q＆A全解答

美國務卿挺台參與WHA：譚德塞有權力發邀請函

挺台參與世衛　美駐聯大使：世界應聽到台灣專業

美國務卿：中國本可避免全球數十萬死　隔空喊話譚德塞邀台灣入WHA

被問「親邀台灣入WHA？」譚德塞直接不答　法務幫解釋：決定權在各國政府

歐州因疫情封城悶壞渣男　「色情報復」案件激增！

俄國近16.6萬人確診！普丁支持率「史上最低」　民調：剩下59％

中國大使：戰勝疫情前「不會邀請WHO國際專家」調查病毒源頭

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

《認識的哥哥》兒童節特輯超爆笑　「哥哥懂女生的心嗎？」上演「小學生的世界」

婁峻碩遭問愷樂感情求饒「問我的」　自爆手機密碼..不怕凡凡看

8K縮時影片紀錄百岳雲海、流星雨　他花4年跑10萬公里看見台灣的美

多技能萌賓士張手「開花花」❤　網哭：我們家只會叫我開罐罐...

全球破374萬確診、26萬死　義大利持續攀升

美解封重回崗位問題多！可能遇「工作卻沒錢拿」　11條Q＆A全解答

美國務卿挺台參與WHA：譚德塞有權力發邀請函

挺台參與世衛　美駐聯大使：世界應聽到台灣專業

美國務卿：中國本可避免全球數十萬死　隔空喊話譚德塞邀台灣入WHA

被問「親邀台灣入WHA？」譚德塞直接不答　法務幫解釋：決定權在各國政府

歐州因疫情封城悶壞渣男　「色情報復」案件激增！

俄國近16.6萬人確診！普丁支持率「史上最低」　民調：剩下59％

中國大使：戰勝疫情前「不會邀請WHO國際專家」調查病毒源頭

快訊／印尼東部班達海　晚間發生規模7.3地震！

全球破374萬確診、26萬死　義大利持續攀升

美解封重回崗位問題多！可能遇「工作卻沒錢拿」　11條Q＆A全解答

美國務卿挺台參與WHA：譚德塞有權力發邀請函

泫雅一餐只吃巴掌份量！健身教練分享正確減脂菜單　有飽足感照樣瘦

挺台參與世衛　美駐聯大使：世界應聽到台灣專業

去年8月才穿「黑色婚紗」帥氣完婚！　超模卡拉迪樂芬妮「兩年女女戀」爆分手

尼米茲號擊敗病毒！帶「8000人份」測試盒出航　台灣證實朝亞洲前進

美國務卿：中國本可避免全球數十萬死　隔空喊話譚德塞邀台灣入WHA

美英軍艦開赴巴倫支海　俄羅斯後院展現自由航行權

首歐洲頂尖聯賽復賽！　德甲5/15閉門重啟

詐騙車手開2槍又放火燒摩鐵想逃　主嫌被煙嗆到受不了全身燻黑遭逮

國際熱門新聞

金正恩「真身＆替身」交談畫面曝光　臉頰圓潤度100％相似

即／印尼班達海發生規模7.3地震

疫情封城悶壞渣男　色情報復激增

保姆慘遭變態雇主「剁成碎肉放BBQ肉架烤」

回顧金正恩8年前青澀舊照　網驚：當年帥

邀台灣參與WHA？　譚德塞直接不答

支持率59％　普丁民調創史上最低

養豬男爽中1.17億元彩券！4年後現況曝光

「推文挺台灣」全球排名出爐！第一名嚇到台灣人：沒想過

女詭異被鱷魚迷住　淡定入水慘死

病毒來自蝙蝠　何大一：為什麼是武漢？

中國大使：戰勝疫情前不邀專家調查病毒源頭

5友邦致函譚德塞　籲邀台參與WHA

她半夜被iPad訊息驚醒　男友家抓姦…衣櫃跌出裸妹

更多熱門

相關新聞

獲梅克爾政府同意　德甲5/15復賽

獲梅克爾政府同意　德甲5/15復賽

德國足球聯盟今天宣布，在獲得總理梅克爾（Angela Merkel）政府首肯重啟賽事後，德國甲級足球聯賽（Bundesliga）將於5月15日復賽，比賽將以閉門方式進行。

王世堅痛批紓困之亂「刁民」：這是刁難人民

王世堅痛批紓困之亂「刁民」：這是刁難人民

1萬元紓困之亂　吳子嘉：救命錢計較什麼！

1萬元紓困之亂　吳子嘉：救命錢計較什麼！

習近平：新冠肺炎還有很大不確定性！

習近平：新冠肺炎還有很大不確定性！

海爾希宣布捐10萬份口罩助防疫

海爾希宣布捐10萬份口罩助防疫

關鍵字：

新冠肺炎美國北美要聞

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

27歲男保護女友致人重傷！被判入獄3年

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

Joeman總資產「全台灣前1%」28歲賺千萬

269旅3起自殺　其中1起竟是「死因不詳」

國三女午夜16F墜亡！爸媽淚：老師害的

刀抵大腿逼去廁所！檳榔西施「吐7字」搶匪嚇逃

蕭敬騰爆求婚經紀人「MARRY ME」道具曝光！

單親少年打工3個月慘遭凌虐　全身被BB彈打成蜂窩！

劉樂妍砸百萬MV被曝光：我要扔掉，這是垃圾

周揚青被酸「這麼快就找新男友」酒吧拍美照洩關係

金正恩「真身＆替身」交談畫面曝光　臉頰圓潤度100％相似

汪闖禍搬救兵　後面三尊讓媽閉嘴

更多

最夯影音

更多
誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊
女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面