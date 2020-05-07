汽車女技師PO辣照慘遭車商開除　不後悔，因為賺更多！

▲▼汽車技師沃恩在OnlyFans上PO辣照，卻慘遭公司炒魷魚。（圖／翻攝自IG@ms.reds.wrenching/Instagram)

國際中心／綜合報導

英國《每日郵報》報導，美國印第安那州一名汽車技師沃恩(Kirsten Vaugn)， 今年2月時被韋恩堡(Fort Wayne) 的「艾爾斯本田汽車經銷商」(Don Ayres Honda)開除，只因為她在網路上分享了自己的辣照。

報導稱，今年初，24歲的沃恩在著名付費訂閱平台OnlyFans上註冊，把自己的火辣畫面PO在到上面，粉絲付費後就可以看到她的照片和影片。

沃恩表示，有男同事發現了她的個人主頁，並且對她性騷擾被拒。之後，該公司的管理部門找了她談話。接著她就被公司炒魷魚了。 該經銷商回應記者稱，添恩是因為違反公司規定才被開除，並非她在OnlyFans上成立戶帳戶。 然而，他們始終沒有說明沃恩究竟是違反了那一條規定。

沃恩告訴Buzzfeed網站說，儘管加入OnlyFans這個平臺讓她失去了本職工作，使她十分到難過，但他並不後悔，因為他在網路所賺的比她的本薪還多。

沃恩又指出，其實她並非唯一在OnlyFans成立帳號的員工。一名男同事也註冊了這個訂閱平臺，還遭到其他同事取笑，老闆卻沒有因此訓斥他。

據《舊金山紀事報》報導，新冠疫情期不斷有影音創作者湧入OnlyFans這固訂閱平臺，光是3月就有6萬名新成員在該平台註冊。其中一位創作者羅斯(Tommy Rose)說，他每月從該平臺賺得1200英鎊(約4.5萬元新台幣)。