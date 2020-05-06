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勞工紓困貸款開辦4個工作天　第一銀行1.67萬件拿「第一」

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▲▼一銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

▲一銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

為了照顧勞工，勞動部4月30日開辦勞工紓困低利貸款，每人最高可貸10萬元，根據信保基金統計，到今日下午5點半整，勞工紓困貸款已經核保6.99萬件，前三名銀行分別為第一銀、合庫以及國泰世華銀，三家銀行的核保件數各皆超過萬件。

勞動部所規劃的勞工紓困貸款，只要是年滿20歲、本國籍勞工都可以向銀行申請勞工紓困貸款，每人最高可借10萬元，貸款期限3年，利率為1.845％，首年利息由勞動部補貼，且免手續費。

請繼續往下閱讀...

根據信保基金的資料顯示，至今日下午為止，銀行已經核保已經有6.99萬件，融資金額已經達到69.9億元；其中公股銀行核保件數已經達到5.51萬件，融資金額已經達到55.1億元，也就是說公股銀的占比約78%左右。

再進一步分析，前三名的銀行為第一銀行，核保件數為1.67萬件，金額為16.7億元；其次是合庫核保件數的1.09萬件，金額10.9億元，另外國泰世華銀則有1.03萬件，金額也有10.3億元。

一銀表示，為了服務廣大的勞工，除提供臨櫃服務之外，還特別開發專屬的「防疫紓困貸款平台」，讓勞工朋友透過線上填寫簡單的資料，送出貸款申請，銀行就有後續服務，光是「五一連假」一銀的線上平台就已經完成近萬件。

為加快分行作業處理效率，第一銀行內部也增加100多位支援人力，除由總行調派外，也對外招募短期派遣人力；另方面，第一銀行事先規劃內部流程分工，引導客戶快速完成申辦手續，而在加速完成內部簡易徵審、送信保核保後，從昨天開始撥款，期盼在疫情期間，協助客戶度過難關。

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