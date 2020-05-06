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法國人居家令期間平均胖2.5公斤　營養機構直言：吃太多

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▲▼體重計。（圖／CFP）

▲法國人在居家令期間，體重平均增加了2.5公斤。（圖／CFP）

記者楊庭蒝／綜合報導

法國一家營養機構達爾文（ Darwin nutrition）委託調查公司調查，在居家令頒布期間，對於國民的體重以及營養均衡有什麼影響。法國媒體在6日報導，達爾文對3045名法國人進行調查，結果顯示平均每個人都胖了至少2.5公斤，主要的原因是「吃太多」。

調查數據顯示，來自4人以上大家庭的受訪者當中，有64％體重增加了，而獨居的受訪者當中，也有53％的人體重上升。另外，有56%的法國國民在居家令實施後，有充分的時間可以準備三餐，所以得到了更加均衡的飲食。

根據《巴黎人報》報導，達爾文的負責人說明，受到居家令的限制，法國國民需長時間待在家中不能出門，除了缺乏適量的運動外，一天當中除了三餐還會吃很多甜點、零食，「體重增加本身不是問題，這是可以預期的一個結果。」

在所有的受訪者當中，有57％表示，穿以前的衣服會有點緊，但也有29％的人指出，自從居家令實施後之後，體重反而下降了。若以地域分布來看，居住在巴黎的女性以及鄉村地區的男性，體重有明顯增加的情況。

法國目前疫情趨緩，原本有望在11日解封，但法國衛生部長維宏（Olivier Veran）在2日指出，擔心疫情會有二度爆發的機會，如果得到國會批准，緊急狀態將延長至7月24日為止。在延長期間，所有進入法國的人都將被嚴格控管，需要隔離14天。另外關於那些旅居國外要回家的人，韋朗表示，沒有症狀的人跟有症狀的人都會隔離。

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