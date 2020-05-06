充實5G中長期銀彈　中華電首度發公司債

▲為了充實5G與轉型的中長期資金銀彈，中華電信首度發行公司債。（圖／記者李毓康攝）

記者邱倢芯／台北報導

中華電信宣布，董事會今（6）日通過將發行國內無擔保普通公司債300億元，得一次或分次發行，發行年期不超過10年，為該公司首次發行普通公司債。

今年3月份央行4年來首次降息1碼，牽動市場利率走低，公債發行利率更創歷史新低。中華電信財務結構健全，現金流量強勁，歷年信評續獲中華信評長期信用 twAAA及標準普爾長期信用AA評等。該公司擬憑藉此優勢，配合目前歷史低利環境募集中長期資金，為未來發展儲備能量。

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中華電信今年營運策略採「5G+轉型」雙軸並進策略，結合「攻企客」、「守核心」、 「衝新興」、「轉體質」及「廣結盟」等五大策略主軸，積極拓展國內與海外市場。今年4月該公司已率先獲得NCC的5G基地台架設許可，並預訂第三季開台。預期5G在後疫情階段，全球將走向寬頻隨時連線（Always Broadband connected，ABC）時代，大頻寬、快速且大量連結特性的5G，將扮演更顯重要地位。此外，中華電信未來在系統整合、資安、大數據、雲端、及5G創新應用五大領域將積極啟動併購轉投資，進行「廣結盟」。

為了配合「5G+轉型」雙軸策略，中華電信此次通過發行公司債，充實中長期資金銀彈，展現出該公司積極拓展經營的企圖心。