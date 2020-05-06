證交所公布第6屆公司治理評鑑Top 5%　三大電信皆獲肯定

▲證交所公布第6屆公司治理評鑑Top 5%，三大電信獲得肯定。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者邱倢芯／台北報導

臺灣證券交易所日前公佈108年度（第6屆）公司治理評鑑結果，在電信業者方面，中華電信、台灣大哥大，以及遠傳電信皆獲得前5%的肯定。

中華電信指出，這是中華電第五度獲得上市公司中最優等排名前5%之佳績。另外，於「市值100億元以上之電子類」上市櫃公司中，亦獲得評鑑結果列為最佳之前10%肯定。

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台灣大表示，今年是台灣大哥大連續6年獲得「公司治理評鑑」前5%肯定，根據證交所的資料，全台僅12家上市企業6連霸，成為公司治理評鑑的標竿。公司始終以成為國際永續企業為目標，並以優於法令規範的更高標準自我鞭策，不僅連續八年榮登電信獲利王，經營績效居業界之冠，今年又第6度獲得「公司治理評鑑」排名前5%的成績，對台灣大全體同仁而言，是激勵也是前進的動力。

遠傳則表示，遠傳於901家受評上市公司中脫穎而出，入列前5%企業，且連續六屆上榜。今年是公司治理評鑑邁入第六屆，且每年題目都會調整，難度愈改愈高，在數百家受評測公司中，連續六屆排前5%的上市公司僅有12家企業，僅佔總數1.33%，且得獎企業大多為市值超過百億元的指標性企業或集團。連續六年獲此殊榮也顯示遠傳重視公司治理，永續績效獲得高度肯定。