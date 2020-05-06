近23萬人搶辦勞工紓困貸款10萬元！1984人已領到　勞動部教你這樣申辦最快

▲勞動部勞動福祉退休司長孫碧霞。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

因應新冠肺炎疫情衝擊就業市場，勞動部公告的勞工紓困貸款方案，有別以往的勞工貸款需綁申請者勞保資格，只需要有投勞保或提出工作證明即可申請。勞動部指出，自開辦以來累計件數有22萬9369件申貸案，目前銀行確定申貸成功的有3萬5565件，累計到1984人領到。

此外，有部分民眾反映第一天就提出申請但卻未在首波核發名單中，勞動部勞動福祉退休司長孫碧霞回應，近幾日銀行已經都加派人手作業，只是這項貸款必須要到信保基金去登錄查詢，這幾天也可以明顯感受到信保基金系統有許多業者在登錄使用，因此建議民眾若是想申貸，就要找平常就有在往來的銀行為佳，這幾天核貸速度較快的也都是平常就是該申貸銀行的往來客戶。

請繼續往下閱讀...

勞動部指出，該項方案目前預估為50萬個名額，未來是否會再加碼將會視申辦人數而定，所有的紓困政策都是滾動式檢討。

勞動部指出，只要是年滿20歲且為本國籍勞工，每人貸款額度最高10萬元，貸款期限3年，由信保基金提供10成信用保證，貸款利率按中華郵政二年期定期儲金機動利率加百分之一計算，目前為1.845%，勞動部補貼第1年貸款利息。貸款第1年前6個月為寬限期，勞工無須繳納本金，第7個月至第12個月攤還本金，第2年起按月攤還本金及利息。

勞動部表示，有意願申請的勞工，可從承貸銀行中選擇平日有往來的銀行申請辦理，較為便捷。申請人向銀行臨櫃(或線上)申請時，備妥身份證件，填具銀行申請書、聲明書，參加勞工保險的勞工，不須再檢附工作證明文件；未參加勞工保險的勞工，可檢附相關工作事實資料，如工作收入證明等。