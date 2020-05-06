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防疫口罩空運需求夯　捷迅第一季每股賺1.1元翻倍成長

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國際貨運承攬業者捷迅今（6）日公告今年第一季合併財報，營收達7.86億元，創歷史新高。圖為捷迅董事長顧城明。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲國際貨運承攬業者捷迅今（6）日公告今年第一季合併財報，營收達7.86億元，創歷史新高。圖為捷迅董事長顧城明。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，口罩、防護衣成為重要防疫物資，推升空運貨載需求，國際貨運承攬業者捷迅今（6）日公告第一季合併財報，營收達7.86億元創歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）達1.1元，不僅為連續第八季成長，更較去年同期翻倍成長，表現亮眼。

捷迅自2017年起積極轉型，縮減傳統業務，擴大跨境電商物流業務，加上中國大陸出口商及電商，為規避美國關稅，採取化整為零方式，更加推升捷迅的跨境電商物流業務。

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捷迅董事長顧城明。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲捷迅董事長顧城明。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

捷迅發言人葉子菁表示，全球各國對於口罩、防護衣與呼吸器醫療物品的需求大增，導致市場上航空艙位爆滿，推升目前航空運價居高不下；以台灣出口至美國境內的空運價格為例，目前每公斤達新台幣300元，為淡季100元價格的三倍，加上華航與長榮已通知自本月12日調升美國線運價，空運市場持續看旺。

葉子菁分析，各國因疫情狀況多在居家上班辦公，伺服器及筆記型電腦需求大增，但這樣的現象可以持續多久則有待觀察；反觀其他民生必需品或材料、物件因為無法負擔高漲的運費成本，目前出貨量銳減，若運價持續維持在高檔，那後續發展就不樂觀，只能等待運價鬆動後讓市場供需重新洗牌。

另外，受到疫情影響，空運航班減班或停飛，造成艙位爆滿進而運價高漲，使原本傳統電商走空運快遞方式進口來台，近期多改由海運快遞方式為之，從今年初起海運快遞進口貨量及包裹件數數量不斷翻倍成長。

展望後市，捷迅表示，電商改以海運快遞的現象，是否會在疫情後消失，抑或使消費者習慣以海運快遞運送的等待時間，從而形成新的購買習慣，目前仍在觀望中。

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