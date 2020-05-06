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4月CPI連3個月下跌年減0.97％　油料費大跌35.5％、創史上最大跌幅　

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▲▼主計總處綜合統計處專門委員邱淑純（左）。（圖／記者余弦妙攝）

▲主計總處綜合統計處專門委員邱淑純（左）。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

行政院主計總處今（6）日公布4月消費者物價指數（CPI）較上月跌0.2％，經調整季節變動因素後跌0.72％；較上年同期跌0.97％，1-4月平均，較上年同期漲0.17％。

主計總處指出，4月CPI創下125個月來最大跌幅，已連續3個月負成長，主因油料費及燃氣價格下跌，加上機票價格也下跌所致，但春夏服飾新品上市價格上漲，抵銷部分跌幅，若扣除蔬果及能源，核心CPI漲0.05%。

請繼續往下閱讀...

另外，4月CPI七大類指數中，以交通及通訊類跌8.56%最多，主因油料費隨國際油價走勢而下跌35.5％，也是史上最大跌幅，加上通訊費及運輸費各跌5.8%及2.78%所致。教養娛樂類也跌1.8%，主因受疫情影響，業者調降旅館住宿費及國內旅遊團費，分別下跌15.44%及4.6%所致。

根據數據顯示CPI方面，109年1-3月我國漲0.54％，新加坡漲0.4％，日本漲0.5％，南韓漲1.2％，香港漲2％，美國漲2.1％及中國大陸漲4.9％；109年1-4月我國漲0.17％，南韓漲0.9％。

而在4月份躉售物價總指數(WPI)方面，較上月跌3.15％，經調整季節變動因素後跌3.23％；較上年同期跌10.75％，1-4月平均，較上年同期跌6.51％。
 

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