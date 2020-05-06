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金正恩瘋剪綵　北韓居民踢爆磷肥料廠「尚未完工」：我們也很錯愕

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▲▼北韓,金正恩,順川,磷肥料工廠（圖／翻攝自朝中社）

▲金正恩出席磷肥料工廠完工剪綵。（圖／翻攝自朝中社）

記者羅翊宬／編譯

北韓最高領導人金正恩1日選擇出席順川磷肥料工廠的竣工儀式，還親自操刀剪綵，北韓居民卻踢爆，其實肥料廠根本還沒完工，剪綵典禮也是金正恩現身2天前才突然準備的，「工廠沒完工、也無法生產肥料的情況下，最高領導人卻來剪綵！其實我們也很錯愕......」。

南韓脫北者經營媒體《Daily NK》4日引述內部消息人士表示，勞動黨高層在4月28日突然下達「準備竣工儀式」的指令，原本投入工廠建設的人力在接下來的2天內只好匆促地替未完工的建築「補妝」，日夜替建築物漆外牆、安裝玻璃。

▲▼北韓,金正恩,順川,磷肥料工廠（圖／翻攝自朝中社）

▲相關人士踢爆，其實工廠根本還沒完工。（圖／朝中社）

在接獲黨中央指令後，不僅工廠內部被迫動員，甚至家人們也得幫忙工廠園區興建、整理花圃，或是打掃道路。

其實工廠高層接獲指令後原本預測，高級內閣官員可能於近日視察，然而誰也沒料到5月1日便要對外舉行「竣工典禮」。工廠高層抱怨，「明知工廠還沒完工，卻急著來剪綵。這會讓人民們誤會，是不是工廠建設勞工交假報告，騙高層可以舉行完工儀式了。」

《Daily NK》援引內部人士消息，直指順川磷肥料工廠仍未完工的原因在於廠方尚未購入現代化的設備、以及投入磷肥料生產的用藥不足所致。此外，黨委員會高層更對外誇下海口並下達指令，要求廠方務必要在今年10月10日勞動黨建黨紀念日之前，將可用的磷肥料生產線擴充至2條。

《Daily NK》在4月20日也報導過，即使北韓官方投入全數的人力、財力加緊建設，但礙於可用的機械、設備不足等現實情況，使完工日不斷延後。

▲▼北韓,金正恩,順川,磷肥料工廠（圖／翻攝自朝中社）

▲現場允許民眾參加，大喊「萬歲」。（圖／翻攝自朝中社）

據悉，目前北韓國內所流通、使用的肥料，中國進口就佔有相當部分；直到新冠肺炎爆發、北韓封鎖朝中邊境後，不少中國製的硫肥、氮肥透過走私進入北韓國內。

《韓聯社》分析，北韓欲透過磷肥料廠的完工來向內外宣示拼農糧生產的決心；而北韓黨媒《勞動新聞》也曾表示，磷肥料廠的完工，是敲響經濟「正面突破」的首勝戰鼓。

►王者歸來！金正恩神隱20多日突現身剪綵 韓媒點出核心關鍵

►會動的金正恩笑裡藏刀！肥料廠可偷提煉「它」　專家警：核礦場在附近

►時間對我們來說完全沒用！

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