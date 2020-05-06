宏碁分拆智慧空氣解決方案事業　轉至既存子公司「宏碁智新」





▲宏碁代理發言人張鉅靈。（圖／翻攝證交所）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（2353）今（6）日召開董事會，並在會後召開重大訊息說明會，由代理發言人張鉅靈說明董事會通過決議，為推動與鼓勵內部創業、擴大智慧空氣品質解決方案業務，將分割智慧空氣品質解決方案相關事業，並轉至既存子公司AGI，暫定將更名為宏碁智新，以主管機關最終核定為準。

張鉅靈表示，宏碁智慧空氣品質解決方案以AI雲端技術為核心打造，從偵測、數據分析、揭露、改善建議、管理評估，完整五大功能一站式服務，目前已囊括台灣西半部多項空氣品質相關標案，備受肯定。

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張鉅靈指出，該新事業以宏碁擅長的資訊專業，利用大數據的營運思維跨足空氣品質市場，透過Acer Air Monitor Pro為中心的解決方案，建立有效率的管理模式並利用智慧數據分析讓改善計畫成果顯著。

張鉅靈進一步指出，未來除了持續耕耘政府及商用市場外，更將於零售市場分階段推出商用系列及家用系列產品。

張鉅靈說明，宏碁分割智慧空氣品質解決方案相關事業的營業價值，預計為新台幣5000萬元，按每營業價值新台幣10元換取宏碁智新新發行的普通股1股，宏碁共換取宏碁智新普通股500萬股。

張鉅靈強調，本案分割基準日暫訂為7月7日，分割前與分割後，AGI或更名後的宏碁智新均為宏碁百分之百持股子公司，對宏碁公司股東權益並無影響。