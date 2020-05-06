巨型噁腐甲「又黑又黃」底部翹起！　醫秒拔留「超深恐怖紅洞」畫面曝光

Young patient, 14, has her DECAYING 'oyster toenail' popped off 'like a bottle cap' in My Feet Are Killing Me https://t.co/OqESS9j1OP — Daily Mail US (@DailyMail) May 5, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

美國一名14歲女孩吉安娜（Gianna）有一個煩惱，那就是不知道從何開始，她右腳的大拇指變得「又黑又黃」，指甲底部還嚴重翹起，導致她不敢在大家前面露出腳趾頭，成天穿著襪子遮擋，在這樣情況持續許久之後，她終於鼓起勇氣去看醫生做手術，最後將這個已經腐爛、發黃的超厚噁甲給摘除。

根據《每日郵報》報導，吉安娜日前到紐澤西州的一間意願就診，僅有14歲的她表示，她一直向大家藏著一個不可告人的秘密，那就是她右腳的大拇趾長得非常醜，更戲稱長得像「牡蠣」。

吉安娜說當腳趾甲變長時，生長方向並非伸直，還出現了奇怪的黑色跟黃色，而且指甲又厚又刺痛，每次穿上鞋子都會很不舒服；也因為這樣的原因，她拒絕任何不穿襪子的場合。

吉安娜的媽媽唐納（Donna）稱，因為女兒實在是太害怕去看醫生了，所以腳上的問題一直沒有解決，才會拖到現在，更因為這樣的因素，導致她不跟朋友去游泳，也不大喜歡需要公開腳趾頭的任何公開場合。

醫生在為吉安娜檢查腳趾時表示，這個指甲實在是太厚了，而且一層一層的就好像洋蔥一樣，問題有點棘手，會引起這種狀況很有可能是因為鞋子太緊，跑步和玩耍時導致指甲嵌進肉裡；在經過一番麻醉準備後，醫生秒將這個惱人又噁的指甲拔下，只見吉安娜的腳指頭出現一個超深的洞，而拔下的指甲又厚又大，讓人看了十分不舒服。