台達電8K環境紀錄片《水起台灣》獲休士頓影展金獎！年中發行公播版　美景震撼觀眾

▲台達環境紀錄片《水起．台灣》片段畫面。（圖／翻攝自台達集團YouTube）

記者楊絡懸／台北報導

由台達電子文教基金會出資、日本NHK Enterprises製作，全球首部8K超高畫質環境紀錄片《水起．台灣》，獲得第53屆美國休士頓國際影展（WorldFest-Houston International Film Festival）紀錄片短片類金獎肯定。這也是台達基金會繼紀錄片《看見台灣》之後，贊助或監製的環境紀錄片，再次獲得休士頓影展大獎。台達電也預計將於今年年中發行4K畫質公播版的《水起．台灣》。

《水起．台灣》是由台達基金會委由日本NHK Enterprises製作，50多人團隊為了忠實呈現台灣好水的多種面貌，以四季作為觀察點，順著黑潮拍攝取景，南從墾丁北至日本北海道，共耗時1年9個月，累計投入金額約3000多萬元。此次報名休士頓國際影展，並自4500部參賽影片中脫穎而出獲得金獎，休士頓國際影展為美國獨立影展之一，與舊金山、紐約並列美國三大獨立影展。

請繼續往下閱讀...

台達基金會副董事長郭珊珊為《水起．台灣》總策劃。她表示，這是一部直視台灣水環境的紀錄片，不同於許多紀錄片以控訴角度出發，《水起．台灣》讓深藏於自然的美好得以透過8K影像細膩且壯闊地呈現。台灣水文相關的美景，不僅一一被鏡頭保留下來，甚至還令人有親臨現場之感，因影像的真實而獨特，深深地打進人心，讓這塊土地上的人們因看見美好而被喚起珍惜，更加不忍心破壞。

▲台達基金會副董事長郭珊珊（右）、台達創辦人暨基金會董事長鄭崇華（中）、台達基金會執行長張楊乾（左），分享《水起．台灣》獲得休士頓國際影展紀錄片短片類金獎殊榮。（圖／台達電提供）

郭珊珊進一步指出，「人們如何守護環境？」這也是這部紀錄片的主題。不論是櫻花鉤吻鮭的復育員、棲蘭山神木群的生態解說員或是以不同水域創作出污水冰棒的年輕藝術家，都讓觀眾在看完這部紀錄片後，拉近了與環境保護者的距離。片中提到由台灣好水孕育出的風土民情，不論是北埔的柿餅、美濃的紙傘、埔里的宣紙都與民眾生活經驗息息相關，帶給觀眾生活在台灣的幸福感。

「只要將環境與人的關係找回來，大家就會更願意去愛護、滋養這片土地的水資源。」郭珊珊相信，這應該也是本片獲休士頓影展評審青睞的關鍵。

▲台達電於世界地球日啟動《鯨碳之歌》徵件比賽。圖為台達基金會副董事長郭珊珊。（圖／台達電提供）

除了《水起．台灣》，台達基金會持續關心地球暖化與水資源，也正在同時拍攝兩支與海洋相關的8K超高畫質環境紀錄片，包括於今年4月22日地球日發表徵件比賽的《鯨碳之歌》與探討海洋暖化與珊瑚礁生態系物種變化的紀錄片。

《水起．台灣》自2019年3月在NHK BS 8K頻道播出後，受到日本民眾喜愛，已在該頻道播放41次並持續超過了一年。台達基金會在台灣則與大型博物館合作，運用台達研發出全球最亮37,000流明的8K畫質雷射投影機，展開一系列的公益巡演活動。雖然今年上半年受疫情影響，8K紀錄片巡演活動暫時中斷，但預計年中將會發行4K畫質公播版本作環境教育使用，讓這部氣候變遷與水調適相關影片更深入到校園及博物館之中。