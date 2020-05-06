金正恩「真身＆替身」交談畫面曝光　100％復刻圓臉角度…網崩潰：到底生還死！

▲金正恩過去曾被拍到疑似跟替身說話 。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

記者陳亭伃／綜合報導

北韓領導人金正恩日前因為神隱多日引發外界揣測，2日官方公布他視察順天磷肥工廠的竣工儀式想讓謠言不攻自破，未料儘管已經公布金正恩的活動照片、影片，仍不敵外界延續揣測「替身說」。外媒甚至公開過去金正恩曾被發現在公開場合與疑似「替身」交談，兩人的圓潤雙頰幾乎神複製，讓金正恩的現狀又多了一分神秘。

根據英國《太陽報》報導，在金正恩出席活動的照片被公開後，仍有部分人士認為「並非金正恩本人」，甚至拿出過去照片與此次的公開照做出對比，推斷可能只是金正恩的替身出面，而真正的金正恩仍在生病的機率還是相當大。

《太陽報》揭露了金正恩在一場視察中，疑似跟自己的替身在說話，兩人的臉頰、髮型、身材都相當類似，且都穿著招牌黑色西裝與皮鞋，過去曾有說法為，金正恩身邊都會有替身存在，就是避免遭到暗殺。北韓官方媒體此次公開金正恩的活動照，《路透社》與《半島電視台》都表示，「照片跟影片的真實性根本無法確定」。

照片曝光後，不少網友直呼「金正恩跟替身的側面幾乎一樣」、「消失將近三個禮拜，確實很容易起疑心」、「就算是替身，也無從考究，畢竟北韓就是很神祕的國家」、「時間會證明一切，包括北韓的一切」。