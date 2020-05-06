兆豐銀柬國增設桑園支行　金管會准了　布局東協已有7國達陣

▲兆豐銀金邊分行。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

為擴大東協服務版圖，兆豐銀積極布局，近期規劃在印尼、緬甸增設據點將陸續開花結果，展現深耕東協決心。兆豐銀今（6）日表示，東協布局再傳捷報！金管會已核准兆豐銀行於柬埔寨金邊增設桑園支行，該據點未來有日商AEON購物中心落成、首都機場也有機會遷址於此，未來發展潛力無窮。

兆豐銀表示，進入柬國市場已有8年，為永續經營並加強在地服務，故決定於柬國首都金邊增設支行，除響應政府新南向政策外，並串聯東協各國據點，掌握台商南移商機，增加據點以提供更即時的服務。由於柬埔寨政治穩定，經濟蓬勃發展，經濟成長居東協國家前段班，且當地通行貨幣為柬幣及美金並行，貨幣相較鄰近東南亞國家穩定，加上利差高，因此，兆豐銀行選定金邊桑園增設支行，考量該區域未來將有日商AEON購物中心落成，首都機場亦可望遷址該區，商業活動趨強，人口亦漸密集，已有數家台資同業設立據點，顯見當地頗具發展潛力。

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據統計，兆豐銀在東協國家布局完整，目前於柬埔寨已設有金邊分行，另有金邊機場、奧林匹克及堆谷3家支行，於越南、泰國、柬埔寨、菲律賓、新加坡、馬來西亞、緬甸等7國設有據點，全球海外據點已達36處。

兆豐銀表示，未來將持續透過其全球據點，加上跨境金融平台及專業團隊，以全面性零時差的服務滿足客戶各種金融需求。