2387名視障按摩師紓困補貼擴大　每人最高可領4.5萬元

▲勞動部次長林明裕。（圖／行政院提供）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（6）日公布，針對視障按摩師擴大生活補貼，每人每月可領1萬5000元，一次發給3個月，共計4萬5000元，另外對於視障按摩據點，亦提供防疫物資等用品2至5萬元補助，均由各地方政府勞政單位受理申請及發放補助，此方案與自營作業者的生活補貼不重複，若已經領過自營作業者補貼者將補給差額。

勞動部表示，先前已上路的「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」每人每月補助1萬元，一次發給3個月共3萬元，但對於更形弱勢的身心障礙勞工朋友，除上開措施外，將針對視障按摩師每人每月補助1.5萬元，補助3個月共計4.5萬。

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另外，勞動部說，目前對於工作能力不足的身心障礙者提供庇護性就業服務的148家庇護工場，為支持其繼續提供服務，對於因疫情影響減班休息，人事費及相關補助經費，勞動部仍持續提供補助，另購買防疫用品或辦理防疫衛教課程費用，也可從行政費中支應；庇護員工有減班休息情形，也可運用「安心就業計畫」申請薪資差額補貼。

為加強協助庇護工場營運，勞動部已在4月20日已公告再加碼提高庇護工場房屋、土地或車輛租金補助，每月除依原補助最高補助新臺幣4萬元外，得再申請最高4萬元補助，最長以6個月為限，即疫情期間每月最高提供8萬元補助。

