宏達電4月營收2.97億元　年減49.8%再創新低

▲宏達電。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（2498）今（6）日公布4月自結合併營收2.97億元，月減31.2％，年減49.8%，再創史上新低紀錄；累積今年前4月自結合併營業收入為16.27億元，年減53.9％。法人認為，宏達電面臨轉型之際，沒有新機作為營運支撐，而積極布局的AR/VR新業貢獻營收有限，導致營收持續探底。

回顧今年4月營運，宏達電自2016年成立在AR及VR領域中目前最穩定及活躍的全球投資機構VIVE X，經過5年悉心經營，所投資新創團隊逐漸茁壯，其中Apelab團隊深植教育領域，設計虛擬實境開發軟體，加速虛擬實境開發與學習，是強大的教學及學習平台。

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宏達電表示，Nanome是虛擬實境化學研究計算平台，不僅加速研究還能進行遠端協作，在這一波疫情中獲許多醫學研究單位採用，促進新冠肺炎藥物及疫苗研究。



宏達電指出，為讓疫情時期許多必須在家裡工作或學習的人們，能持續運動提升免疫力並維持好體態，宏達電特別於VIVEPORT策展一系列兼顧遊戲趣味與健身功能的虛擬實境應用內容，當中包括拳擊類遊戲《Creed: Rise to Glory》、舞蹈類遊戲《Dance Collider》、球類遊戲《First Person Tennis》、《Final Soccer VR》等豐富多樣的內容，讓消費者透過虛擬實境超越環境的限制。

VR裝置方面，宏達電更協助公司行號透過虛擬實境平台於國內外進行遠距溝通，4月17日起推出無需電腦就能使用的多合一協作「VIVE遠距應用解決方案」，搭配VIVE一體機式頭戴式顯示器－VIVE Focus Plus或VIVE Focus，運用VIVE Sync-VR虛擬會議平台上能進行至多30人面對面的線上虛擬會議，還能於虛擬空間共享資料。

宏達電指出，VIVE Sync VR虛擬會議平台能用於企業培訓、演說訓練、遠程會議、教學及3D物件模型討論等各式情境，4月30日更進一步提供VIVE Sync－VR免費Beta版，一般企業和員工均可使用，未來也將擴展升級與其他虛擬實境設備相容。



此外，宏達電旗下HTC VIVELAND甫於3月在沙烏地阿拉伯成立虛擬實境旗艦中心Xtra Life，緊接著4月27日又宣布攜手恐龍紀元XR（Dinosaur Age）、歌手安溥（張懸）在高雄大魯閣草衙道大道推出為期4個月的「XR超體感樂園」，展現「VR 2.0」的科技。